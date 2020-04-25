أسرة في عدن أصاب أبناءها مرض عجز الأطباء عن تشخيصه – فيديو

تعيش أسرة علي مثنى التي قدمت من محافظة الضالع إلى عدن قبل ثلاث سنوات ويسكن الآن مع اسرته مؤقتا في ساحل أبين منطقة العريش بمساعدة فاعل خير .

ورتبت حياة سلام, مديرة منظمة hs للتنمية والأعمال الإنسانية زيارة الى الأسرة التي يعاني ابناءها مرض عجز الاطباء عن تشخيصه وتضم الأب والأم، وثلاثة أولاد وابنتين؛ أم الخير -15 سنة، هي أصغرهم, وتعاني من هذا المرض الخطير والغامض.

قصة أم الخير وإخوتها الأربعة تشرح رحلة معاناتهم مع أحد الأمراض النادرة والغريبة… أجسادهم تذوى وتتهالك, يفتك بها الضمور وتذوي معها أمانيهم وأحلامهم.

أطفال يولدون ويعيشون سنواتهم الأولى بشكل طبيعي.

رحلة مأساتهم تبدأ بعد سن السابعة والثامنة؛ إذ تبدأ صحتهم بالتدهور، وتخور قواهم؛ فيفقدون النطق والسمع؛ هكذا لخص لنا والدهم, علي مثنى, مأساة أسرته مع هذا المرض اللعين.

بكت الأم بحرقة وألم كبير,ين وهي تحكي لنا أيضا, ألم أطفالها, الذين يحتاجون إلى الرعاية الدائمة والدواء, الذي لا تسمح ظروف الأسرة بتوفيره.

ليس بيد الأبوين حيلة , بعد أن فقدا أي أمل بالعلاج واللجوء إلى كل ما تم نصحهم به إلا وجربوه؛ بتعاون أقاربهم والكثير من فاعلي الخير خلال السنوات الماضية.

تقول الأم : عندما جاء جبريل إلى الدنيا قبل 19 سنة, وتحديدا في العام 2001م, لم يكن يعلم شيئا عن مصيره المحتوم, وهو يجد إخوته الثلاثة, منى 30 عاما, وأحمد 21 عاما, وهيثم 28 عاما, وهم يعيشون بلا وعي، وفاقدي الحركة, كان طبيعيا ويقضي حوائج أمه بالذهاب إلى الدكان, وبدأ عامه الدراسي الأول؛ لكن أعراض المرض اللعين ظهرت عليه، وتسارعت؛ فطلبت المدرسة من الأسرة إبقاءه في البيت, وبدأ بعد ذلك مسلسل التدهور, الذي مر به اخوته وهم في مثل سنه.

لعل جبريل كان قد بدأ يستوعب الأمر بعد سن الخامسة والسادسة، وهو يلاحظ وضع إخوته الصحي؛ فهم ليسوا كبقية الأطفال, الذين يلعب معهم!!

أما أخته الصغرى، أم الخير, الفتاة الذكية, ترى كيف كانت تنظر لهذا الوضع وهي ترى أن إخوتها الأربعة : منى وأحمد وهيثم وجبريل, قد مروا بنفس الأعراض, التي تتهددها كشبح قاتل لابتسامتها, وفرحها وبراءتها الملائكية؟!

مازالت ابتسامتها مشرقة, فكيف تستطيع رغم المرض، انتزاع مثل هذه الابتسامة العذبة من بين فكي هذا المرض الماحق!!

وبقدر هذا الابتلاء؛ فقد منح الله الأم والأب قوة إيمان عظيم بقضاء الله، وقدرة تحمل وصبر نادرين, بالقيام برعاية خمسة أولاد, بطش بهم مرض غريب وعصي عن الفهم والتشخيص.

تلك هي القصة الكاملة لمعاناة أسرة تستحق الرعاية؛ والتي نأمل أن تجد آذانا صاغية وقلوبا رحيمة وان يساهم كل المقتدرين وفاعلي الخير على مساعدتها ومد يد العون لها.. والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.

# رقم ( الأب ) للتواصل وتقديم المساعدة :

777234198

أسرة في عدن أصاب أبناءها مرض عجز الأطباء عن تشخيصه