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أسرة مجلة الوضيع الثقافية تتقدم بالشكر والتقدير لمدير عام خور مكسر الأستاذ “ناصر الجعدني”

5 ديسمبر، 2019
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أسرة مجلة الوضيع الثقافية تتقدم بالشكر والتقدير لمدير عام خور مكسر الأستاذ "ناصر الجعدني"

تتقدم أسرة مجلة الوضيع الثقافية بقيادة رئيس تحريرها الأستاذ “حسين الصديق” بالشكر والتقدير والعرفان لمدير عام مديرية خور مكسر الأستاذ “ناصر الجعدني” .
وذلك لمساهمتة وتبنيه طباعة العدد السابع من المجلة، حيث تعتبر بإدرة طيبة من مدير عام خور مكسر لدعمة مثل هكذا أعمال وبدورنا نحن أسرة مجلة الوضيع الثقافية لايسعنى الا أن نعطي كلمة شكر متواضعة لمدير عام خور مكسر أ. “ناصر الجعدني”.
الجدير بذكرة مجلة الوضيع الثقافية هي عبارة عن مجلة شهرية يتم أصدارها شهرياً تحمل العديد من المواضيع الهادفة بجهود أسرة المجلة بقيادة ربانها ورئيس تحريرها الأستاذ “حسين الصديق” وتشمل مواضيعها مايدور بمديرية الوضيع بشكل خاص ومحافظة أبين بشكل عام.
*من خالد عباد

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أسرة الأستاذ الثقافية الجعدني الوضيع بالشكر تتقدم خور عام لمدير مجلة مكسر ناصر والتقدير

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