أسر عنصرين حوثيين وقنص آخر بجبهة حيفان عيريم

طورالباحة «الأيام» خاص

ذكرت قيادة اللواء الرابع حزم بجبهة حيفان عيريم أن عنصرين حوثيين جرى أسرهما في كمين نفذه أفراد اللواء بنجد ظمران عقب ساعات من مصرع عنصر حوثي بعملية قنص بجبل ذيبان.

وأوردت قيادة اللواء اسمي الأسيرين، وهما ماجد محمد عبدالله من محافظة إب القفر والذي تم أسره في منطقة جبل ذيبان بجبهة حيفان، والأسير الثاني حمزة أحمد عبدالفتاح والذي تم أسره في محور عيريم بموقع نجد ظمران.

وقالت القيادة إن الأسيرين سيتم التعامل معهم وفقا للمواثيق والعهد الدولي الخاص بأسرى الحرب.



