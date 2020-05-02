أسطورة أتلتيكو مدريد: هدفي في برشلونة هو الأفضل في مسيرتي

سبورت 360- أكد دييجو جودين، أسطورة أتلتيكو مدريد، على أن هدفه في برشلونة الذي منح لقب الدوري الإسباني للروخوبلانكوس كان الأفضل في مسيرته.

وقال جودين، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”هدفي في برشلونة بدون شك هو الأفضل في مسيرتي”.

وأضاف :”عشت لحظات رائعة كثيرة مع أتلتيكو في كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، ولكن هدفي في برشلونة كان الأفضل لي، وأعتقد لكثير من جمهور أتلتيكو مدريد”.

جودين يتغنى بسيميوني مُدربه السابق

وتغنى لاعب إنترميلان الحالي بمُدربه السابق في أتلتيكو المُدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، وقال :”سيميوني مُدرب مُكتمل، قلت دائماً إنه مُدرب قريب من اللاعبين، ويعمل كثيراً في الجوانب التكتيكية، هو مُدرب ذكي للغاية في الإعداد للمُباريات”.

وكان جودين قد منح لقب الدوري الإسباني في موسم 2013/2014 للروخوبلانكوس، وذلك بعد أن خطف نقطة التعادل مع برشلونة في آخر مُباريات الموسم.

ليضمن الدوري لصالح الفريق الذي كان متقدماً بفارق 3 نقاط قبل جولة الختام، وأنهى أتلتيكو المُسابقة برصيد 90 نقطة، فيما حل برشلونة وصيفاً برصيد 87 نقطة.

🗓 17 de Maio 2014

🏟 Camp Nou

🏆 CAMPEÕES DA LIGA! Cabezazo de Godín para nos garantir o título da Liga em pleno Camp Nou deixando o Barcelona vice! pic.twitter.com/Hr6bXIwTDm — Coraje y Corazón Brasil (@CorajeCorazonBR) May 17, 2019

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