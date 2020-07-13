أسطورة أفريقيا: ميسي أحد عظماء التاريخ وبيليه خارج الحسابات

أين ميسي وبيليه من تاريخ كرة القدم؟ أسطورة الكاميرون روجيه ميلا يجيب

تحدث روجيه ميلا أسطورة كرة القدم الأفريقية ومنتخب الكاميرون حول أفضل اللاعبين في التاريخ، حيث أشار بوضوح إلى ليونيل ميسي كأحدهم.

ويعتقد الكاميروني أنه لو لعب مع النجم الأرجنتيني لكانت نقطة أكثر إثارة في مسيرته، مؤكدًا أنه افتقد هذا الشيء أثناء ممارسته للعبة.

وفي حديثه لصحيفة سبورت الكتالونية، أكد ميلا أن ليونيل ميسي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ولكن بيليه يبقى بعيدًا عن تلك المقارنات.

وأضاف: “ميسي بين الأفضل وسيتعين على برشلونة أن يفعل كل شيء للحفاظ عليه، لو كنت ألعب مع لاعب مثله ربما سجلت 5 أهداف في كل مباراة”

وتابع: “لا يعجبني كثيرًا إجراء المقارنات بين اللاعبين الذين يشغلون مراكز مختلفة ويلعبون في حقبات زمنية مختلفة، ولكن بيليه يبقى المفضل بالنسبة لي”

وأردف: “بيليه كان معجزة حقيقية، ما قدمه في كأس العالم بعمر 17 عامًا سيبقى لغزًا، وأن تقود البرازيل للفوز بكأس العالم 3 مرات فإنه أمر أقرب للجنون”

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يذكر أن ليونيل ميسي قد أثار الجدل في الفترة السابقة بالحديث عن احتمالية رحيله عن برشلونة بنهاية عقده الحالي صيف العام المقبل.