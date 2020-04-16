اخبار السودان اليوم

أسطورة برشلونة : كريستيانو رونالدو أوجع ريال مدريد

16 أبريل، 2020
0
أسطورة برشلونة : كريستيانو رونالدو أوجع ريال مدريد

السودان اليوم :

يدعم أسطورة برشلونة ومدرب السد القطري، تشافي هيرنانديز، فكرة عودة نيمار وضم لاوتارو مارتينيز، كما تحدث عن رحيل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد. وقال تشافي: “لماذا لا يعود نيمار. على المستوى الرياضي لا يوجد أي شك في قدراته. وجوده سيصنع الفارق. بمقاييس داخل الملعب، نيمار ضمن أفضل خمسة لاعبين في العالم”. وأضاف عن لاوتارو: “معجب بما يقدمه فهو يضيف العمق لفريقه ويلعب في المساحات الواسعة والضيقة، اهتمام برشلونة به أمر مبشر”. وعن رحيل رونالدو، تابع: “رحيل مثل ذلك اللاعب الذي يسجل 40 و50 هدفًا في الموسم الواحد يؤثر عليك بكل تأكيد. رحيله أوجع ريال مدريد، لكن الفريق الحالي بات قويا”. وأتم تشافي: “اللعب دون جماهير سيكون محزنا، الكرة في الأساس تلعب من أجل الجماهير، لكن لو كان ذلك هو الحل لما لا”.







Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أسطورة أوجع برشلونة رونالدو ريال كريستيانو مدريد

إقرا أيضا

Photo of رئيس نادي “الزمالك” يهدد بانسحاب 14 ناديا من الدوري المصري

رئيس نادي “الزمالك” يهدد بانسحاب 14 ناديا من الدوري المصري

16 أبريل، 2020
Photo of وصول دفعة جديدة من المساعدات الطبية الصينية لمكافحة كورونا

وصول دفعة جديدة من المساعدات الطبية الصينية لمكافحة كورونا

16 أبريل، 2020
Photo of النائب العام ينفي منح سلطاته الى لجنة تفكيك نظام الانقاذ

النائب العام ينفي منح سلطاته الى لجنة تفكيك نظام الانقاذ

15 أبريل، 2020
Photo of والي الخرطوم يحدد ساعات تحرك المواطنين خلال الحظر الشامل

والي الخرطوم يحدد ساعات تحرك المواطنين خلال الحظر الشامل

15 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق