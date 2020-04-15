أسطورة ليفربول : أسطورة ليفربول يطالب كلوب باستعادة كوتينيو

سبورت 360 – طالب فيل تومبسون، أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، باستعادة الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني.

النجم البرازيلي انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ في صيف عام 2019، قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، ولكنه بات قريبًا من الرحيل عن البرسا في الصيف القادم.

وقال تومبسون في تصريحات عبر شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية: “ربما ينظرون (ليفربول) إلى لاعب خط الوسط مبتكر، (هل ستستعيد كوتينيو؟) أود وأعتقد أنه عبقري مبدع”.

أسطورة ليفربول يرغب في عودة كوتينيو

وأضاف: “أنت تنظر إلى الوراء في مسيرته في ليفربول عندما مذهلًا للغاية، إنه ليس كبيرًا جدًا ولا أزال أعتقد أنه يمكنه العودة، ربما لن يحدث ذلك”.

وأكمل أسطورة الريدز: “لكنه اللاعب المبدع خارج ثلاثي المقدمة، الذي من المحتمل أن يؤدي فقط إلى قلب التوازن”.

ورحل اللاعب البرازيلي عن صفوف الريدز في يناير عام 2018 إلى صفوف برشلونة، مقابل 142 مليون جنيه إسترليني، ولكنه فشل في إثبات نفسه مع البلوجرانا.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا كان قد سجل 54 هدفًا وصنع 45 آخرين في خمسة مواسم أمضاها مع ليفربول من 2013 إلى 2018.

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