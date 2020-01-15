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أسعارالعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاربعاء الموافق15يناير2020م

16 يناير، 2020
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الدولار

السودان اليوم :

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء في أسواق المال والأعمال بالخرطوم للتعاملات النقدية وللتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية.

يوم الأربعاء 15 يناير 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا (للموقع) بالخرطوم ،سجل الدولار 93.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 24.80 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 93.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.







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