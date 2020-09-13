أسعار الخضار والفواكه من السوق المركزي للخضار والفواكه بالوادي والصحراء ⋆

نستعرض في هذا المنشور قائمة بأسعار الأصناف التي وردت إلى السوق المركزي للخضار والفواكه بالوادي والصحراء لهذا اليوم حسب أدنى وأعلى سعر للسلة الواحدة

الأصناف المحلية

طماطم :سعر السلة 20000 _ 17000 ريالبصل :سعر السلة 3000 _ 4500 ريالباذنجان:سعر السلة 3000 _ 5500 ريال .باميا:سعر السلة 7000 _ 14000 ريال .كوسا صغير :سعر السلة 16000 _ 12000 ريال .كوسا كبير :سعر السلة 8000_ 6000 ريال .فقوز :سعر السلة 3500 – 7000 ريال .دباء أرضي :سعر السلة 8000 _ 9000 ريال .بسباس :سعر السلة 7000 _ 4000 ريال .ليم حامض اخضر :سعر السلة 7000 – 10000.ريال .ليم حامض اصفر :سعر السلة 2500 – 2000 ريال .بطيطا :سعر السلة 7000 – 5000 ريال .

الأصناف المستوردة من خارج المحافظة

تفاح يمني :سعر السلة 13000 – 9000 ريال.عنب اسود :سعر السلة 20000 – 22000 .ريال .عنب عاصمي :سعر السلة 23000 – 18000 ريال .عنب رازقي :سعر السلة 20000 .رمان :سعر السلة 12000 – 20000خربز :سعر السلة 9000 – 4500. ريال .باباي محلي :سعر السلة 5000 – 6000.ريال .موز :سعر السلة 8500 – 7500 ريال .حبحب :سعر الكيلو 300 – 200 ريال .بطاطس :سعر الكيس 3200 _ 3000 ريال .بطاطس : سعر السلة 9000 – 10000 . ريال .جزر :سعر السلة 15000 ريال .خيار :سعر السلة 11000 – 13000 ريال .بيبار :سعر السلة 5000 _ 6000 ريال .كوبيش :سعر الحبة 2000_1000ريال.جوافة :سعر السلة 18000 – 20000. ريال

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ملاحظة

-الأسعار تتفاوت من يوم لااخر, حسب العرض والطلب ..

مدى الأسعار في السوق يمثل اسعار المنتجات ذات الجودة الجيدة ..

معلومات عن كمية وحجم العبوات المخصصه لبيع المنتجات الزراعية في السوق المركزي بسيؤن ..

الصنف العبوة

البطاطس. كيس 6_7كجمالبطاطس. سلة 20 كجمطماطم. سلة 20 كجمالبصل. سلة 20 كجمالجزر. سلة 18 كجمباميا. سلة 12 كجمباذنجان. سلة 12 كجمكوسا. سلة 20 كجمبيبار. سلة 7 كجمخيار سلة 10 كجمبسباس. سلة 10 كجمالموز . الكرتون 22_30 كجم.