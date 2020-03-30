أسعار الخضر والفاكهة واللحوم الحمراء والبيضاء بالأسواق

السودان اليوم :

شهدت أسعار الخضر والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء تفاوتاً في الأسعار بأسواق الخرطوم اليوم .

وفي جولة أكد محمد عثمان تاجر خضر بسوق بحري، أن الخضروات تشهد هذه الأيام ارتفاعاً طفيفاً ويرجع ذلك لأزمة الوقود، ولا يوجد إقبال على الشراء بالصورة المطلوبة، حيث بلغ كيلو الطماطم 30 جنيهاً، البطاطس يتفاوت من 50-40 جنيهاً، البامبي الكيلو 50-40 جنيهاً، 3 ربط رجلة 50 جنيهاً، 3 ربط ملوخية 50 جنيهاً، العجورة الكبيرة تتفاوت من 20-30 جنيهاً، كيلو الخيار 60 جنيهاً، وكيلو البامية 140 جنيهاً، كيلو الكوسا 70 جنيهاً، كيلو الجزر 70 جنيهاً، كيلو الفلفلية 120 جنيهاً، كيلو الباذنجان 50 جنيهاً، كيلو البصل الأبيض 50 جنيهاً والربع 150 جنيهاً، كيلو البصل الأحمر 80 جنيهًا، الربع البصل الأحمر 100 جنيها، كيلو الليمون 180جنيهاً، كيلو القرع 50 جنيهاً، الشريحة من القرع 20 جنيهاً، ربطة البقدونس والشمار 20 جنيهًا، والنعناع ثلاثة ربط 20 جنيهًا، ربطة الخص 30 جنيهاً، كيلو الفاصوليا الخضراء 100 جنيه، سعر السبانخ 50 جنيهاً، سعر الكروم 150 جنيهاً وكيلو الشطة الخضراء 200 جنيه.

وبالنسبة للحوم البيضاء قال عثمان عبد الله صاحب محل أسماك بسوق بحري سعر كيلو البلطي 400 جنيهاً، كيلو السمك الفرايت 450 جنيهاً، كيلو العجل 450

جنيهاً ، كيلو البياض 600 جنيهاً وكيلو القرقور 280 جنيهاً.

وقال حامد علي، كيلو اللحمة الضأن صافي 300 جنيهاً، كيلو اللحم الضأن بعظم 450 جنيهًا، كيلو العجالي 370 والصافي 500 جنيهاً، المفرومة 450 جنيهاً، كيلو السجك 400 جنيهاً، كيلو البيرقر 400 جنيه ، كيلو الفراخ 220 جنيهاً، سعر طبق البيض 200 جنيه ، كبدة الضأن القطعة 200 جنيه وكبدة العجالي 400 جنيه .

أما أسعار الفاكهة سعر دستة المانجو يتفاوت بين 250 جنيها -300 جنيه ، البرتقال الأخضر الدستة 80 جنيهًا والأصفر 100 جنيه، كيلو الجوافة 70 جنيهاً، بلغ سعر كيلو الموز 60 جنيهاً، بلغت دستة التفاح 250 جنيهاً، وسعر الشمامة 100 جنيه، والبطيخ يتفاوت في الأسعار من150- 250 جنيها، دستة القريب فروت 400 جنيه ، (سبت) الكمثرى 400 جنيه ، كيلو الخوخ يتفاوت بين 400 – 450 جنيهاً، كيلو الكيوي 400 جنيه وكيلو القشطة 180جنيهاً، كيلو العنب 400 جنيه وصندوق العنب الصغير 100 جنيهً والرمانة 100 جنيه