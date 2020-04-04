عدن تايم
أسعار الصرف في عدن وصنعاء وحضرموت مساء اليوم الجمعة
أسعار العملات في العاصمة عدن بيع وشراء:
دولار امريكي= 661 : 657
دولار امريكي= 599.5 : 598
دولار امريكي= 660 : 657
دولار امريكي= 661 : 657
ريال سعودي= 173.5 : 173
يورو= 721.58 : 716.13
جنية استرليني= 832.5 : 827.5
درهم اماراتي= 178.74 : 177.39
جنيه مصري= 42.62 : 42.37
اسعار العملات في محافظة صنعاء بيع وشراء:
دولار امريكي= 599.5 : 598
ريال سعودي= 158 : 157.8
يورو= 655.09 : 652.91
جنية استرليني= 745.24 : 742.76
درهم اماراتي= 161.46 : 160.92
دينار كويتي= 1944.46 : 1941.23
دينار اردني= 848.82 : 847.41
ريال عماني= 1571.22 : 1568.61
ريال قطري= 162.27 : 161.73
جنيه مصري= 38.53 : 38.46
دينار بحريني= 1592.65 : 1587.35
اسعار العملات في محافظة حضرموت بيع وشراء:
دولار امريكي= 660 : 657
ريال سعودي= 173.5 : 172.5
يورو= 744.8 : 740.32
درهم اماراتي= 179.55 : 178.47
ريال عماني= 1729 : 1718.6