اخبار السودان اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء في البنك المركزي

Photo of ahmed ahmed منذ 21 دقيقة
2 أقل من دقيقة

السودان اليوم :

26/11/2019

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 45.0000 45.2250 45.1125
الين الياباني 0.4025 0.4045 0.4035
الجنيه الاسترليني 58.2072 58.4982 58.3527
الفرنك السويسري 44.0800 44.3004 44.1902
الدولار الكندي 33.4597 33.6270 33.5433
كرونة السويدية 4.8010 4.8250 4.8130
الكرونة النرويجية 5.2458 5.2720 5.2589
الكرون الدنماركي 6.7577 6.7915 6.7746
الدينار الكويتي 147.0108 147.7459 147.3783
الريال السعودي 12.0006 12.0606 12.0306
الدرهم الاماراتي 12.2526 12.3139 12.2832
12.3609 12.4227 12.3918
الدينار البحريني 119.3001 119.8966 119.5984
ريال عماني 116.9135 117.4981 117.2058
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 61.1816 61.5060 61.3438
الدولار الحسابي (مصر) 3.2500 3.2898 3.2699
اليورو 50.4581 50.7103 50.5842
XAR 1836.7930 1846.2242 1841.5086







تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
أسعار الأجنبية البنك الثلاثاء الجنيه السوداني العملات المركزي اليوم في مقابل
Photo of ahmed

ahmed

مقالات ذات صلة

Photo of الهلال يغلق ملف الديربي ويؤدي مرانه الأساسي لبلاتنيوم

الهلال يغلق ملف الديربي ويؤدي مرانه الأساسي لبلاتنيوم

منذ ساعة واحدة
Photo of وزير المالية : أسعار البنزين العالمية مقارنة بسعره في السودان لا يصدقها عقل ولا مبرر لاستمرار دعمه

وزير المالية : أسعار البنزين العالمية مقارنة بسعره في السودان لا يصدقها عقل ولا مبرر لاستمرار دعمه

منذ ساعتين
Photo of عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م

عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م

منذ 4 ساعات
Photo of جريمة لاتحتمل تاخير الفصل فيها

جريمة لاتحتمل تاخير الفصل فيها

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق