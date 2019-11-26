اخبار السودان اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء في البنك المركزي
السودان اليوم :
26/11/2019
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|الدولار
|45.0000
|45.2250
|45.1125
|الين الياباني
|0.4025
|0.4045
|0.4035
|الجنيه الاسترليني
|58.2072
|58.4982
|58.3527
|الفرنك السويسري
|44.0800
|44.3004
|44.1902
|الدولار الكندي
|33.4597
|33.6270
|33.5433
|كرونة السويدية
|4.8010
|4.8250
|4.8130
|الكرونة النرويجية
|5.2458
|5.2720
|5.2589
|الكرون الدنماركي
|6.7577
|6.7915
|6.7746
|الدينار الكويتي
|147.0108
|147.7459
|147.3783
|الريال السعودي
|12.0006
|12.0606
|12.0306
|الدرهم الاماراتي
|12.2526
|12.3139
|12.2832
|12.3609
|12.4227
|12.3918
|الدينار البحريني
|119.3001
|119.8966
|119.5984
|ريال عماني
|116.9135
|117.4981
|117.2058
|الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|61.1816
|61.5060
|61.3438
|الدولار الحسابي (مصر)
|3.2500
|3.2898
|3.2699
|اليورو
|50.4581
|50.7103
|50.5842
|XAR
|1836.7930
|1846.2242
|1841.5086