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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأربعاء الموافق1ابريل2020م

2 أبريل، 2020
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الدولار
الدولار

السودان اليوم :

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء في أسواق المال والأعمال بالخرطوم للتعاملات النقدية وللتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية. يوم الأربعاء 1 أبريل 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 138.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 36.80 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 140.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.







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