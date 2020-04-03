أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي

السودان اليوم :

نستعرض عبر المشهد السوداني اليوم الجمعة 3 ابريل 2020م أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي والمصارف والسوق السوداء الموازي .