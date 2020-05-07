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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء في بنك السودان المركزي

7 مايو، 2020
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء وفقاً لبنك السودان المركزي

السودان اليوم :

نستعرض لكم عبر السودان اليوم بتاريخ الاربعاء 6 مايو 2020م أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي والمصارف والسوق السوداء الموازي .

العملةشراءبيعمتوسط
الدولار55.000055.275055.1375
الين الياباني0.51690.51950.5182
الجنيه الاسترليني67.851068.190368.0206
الفرنك السويسري57.949658.239358.0945
الدولار الكندي39.644539.842739.7436
كرونة السويدية5.65615.68445.6702
الكرونة النرويجية5.39605.42305.4095
الكرون الدنماركي8.18728.22818.2077
الدينار الكويتي176.8489177.7331177.2910
الريال السعودي14.654614.727914.6912
الدرهم الاماراتي14.975415.050315.0128
الريال القطري15.109915.185415.1477
الدينار البحريني145.6568146.3851146.0209
ريال عماني142.8200143.5341143.1771
الوحدة النقدية لدول الكوميسا74.777675.174074.9758
الدولار الحسابي (مصر)4.67324.68234.6778
اليورو61.173861.479661.3267
XAR2726.10362740.76492733.4342






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