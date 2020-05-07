اخبار السودان اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء في بنك السودان المركزي
السودان اليوم :
نستعرض لكم عبر السودان اليوم بتاريخ الاربعاء 6 مايو 2020م أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي والمصارف والسوق السوداء الموازي .
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|الدولار
|55.0000
|55.2750
|55.1375
|الين الياباني
|0.5169
|0.5195
|0.5182
|الجنيه الاسترليني
|67.8510
|68.1903
|68.0206
|الفرنك السويسري
|57.9496
|58.2393
|58.0945
|الدولار الكندي
|39.6445
|39.8427
|39.7436
|كرونة السويدية
|5.6561
|5.6844
|5.6702
|الكرونة النرويجية
|5.3960
|5.4230
|5.4095
|الكرون الدنماركي
|8.1872
|8.2281
|8.2077
|الدينار الكويتي
|176.8489
|177.7331
|177.2910
|الريال السعودي
|14.6546
|14.7279
|14.6912
|الدرهم الاماراتي
|14.9754
|15.0503
|15.0128
|الريال القطري
|15.1099
|15.1854
|15.1477
|الدينار البحريني
|145.6568
|146.3851
|146.0209
|ريال عماني
|142.8200
|143.5341
|143.1771
|الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|74.7776
|75.1740
|74.9758
|الدولار الحسابي (مصر)
|4.6732
|4.6823
|4.6778
|اليورو
|61.1738
|61.4796
|61.3267
|XAR
|2726.1036
|2740.7649
|2733.4342
Advertisement