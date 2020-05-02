المشهد العربي

أسعار الفواكه والخضروات بأسواق عدن اليوم السبت

2 مايو، 2020
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شهدت أسعار الخضروات والفواكه، تفاوتا نسبيا في أسواق العاصمة عدن، اليوم السبت، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 450 ريال.

فيما سجلت أسعار الجزر 200 ريال للكيلو،  والكوسة 400 ريال للكيلو ، والباذنجان 200 ريال للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو البطاطس 400 ريال، أما أسعار البصل الأحمر فسجلت أسعارها  400ريال للكيلو الواحد،  فيما سجل سعر كيلو الخيار 450 ريال للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر كيلو البامية 600 ريال والبسباس 500 ريال للكيلو الواحد.

وعن أسعار الفاكهة فسجل سعر كيلو البرتقال المستورد 1000 ريال، فيما بلغت قيمة أسعار التفاح المستورد 1300 ريال يمني للكيلو الواحد.

وسجل سعر الكيلو الواحد للموز 300 ريال ، فيما  كانت أسعار الشمام 300ريال للكيلو الواحد،   كما  بلغ سعر كيلو الليمون 600 ريال للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو المانجو السمكه 600 ريال للكيلو والباباي 400 ريال والحبب 300 ريال.

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أسعار السبت الفواكه اليوم بأسواق عدن والخضروات

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