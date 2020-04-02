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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الخميس
السودان اليوم :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الخميس 2 ابريل 2020 القيم الآتية :
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|الدولار
|55.0000
|55.2750
|55.1375
|الين الياباني
|0.5097
|0.5122
|0.5110
|الجنيه الاسترليني
|67.6174
|67.9555
|67.7864
|الفرنك السويسري
|57.7877
|58.0766
|57.9322
|الدولار الكندي
|39.8438
|40.0430
|39.9434
|كرونة السويدية
|5.6891
|5.7175
|5.7033
|الكرونة النرويجية
|5.5089
|5.5364
|5.5227
|الكرون الدنماركي
|8.1753
|8.2162
|8.1957
|الدينار الكويتي
|177.4766
|178.3640
|177.9203
|الريال السعودي
|14.6546
|14.7279
|14.6912
|الدرهم الاماراتي
|14.9754
|15.0503
|15.0128
|الريال القطري
|15.1099
|15.1854
|15.1477
|الدينار البحريني
|145.6568
|146.3851
|146.0209
|ريال عماني
|143.0057
|143.7207
|143.3632
|الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|74.7776
|75.1740
|74.9758
|الدولار الحسابي (مصر)
|4.6732
|4.6823
|4.6778
|اليورو
|61.0775
|61.3829
|61.2302
|XAR
|2704.9725
|2719.9724
|2712.4725