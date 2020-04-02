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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الخميس

2 أبريل، 2020
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الخميس

السودان اليوم :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الخميس 2 ابريل 2020 القيم الآتية :

العملةشراءبيعمتوسط
الدولار55.000055.275055.1375
الين الياباني0.50970.51220.5110
الجنيه الاسترليني67.617467.955567.7864
الفرنك السويسري57.787758.076657.9322
الدولار الكندي39.843840.043039.9434
كرونة السويدية5.68915.71755.7033
الكرونة النرويجية5.50895.53645.5227
الكرون الدنماركي8.17538.21628.1957
الدينار الكويتي177.4766178.3640177.9203
الريال السعودي14.654614.727914.6912
الدرهم الاماراتي14.975415.050315.0128
الريال القطري15.109915.185415.1477
الدينار البحريني145.6568146.3851146.0209
ريال عماني143.0057143.7207143.3632
الوحدة النقدية لدول الكوميسا74.777675.174074.9758
الدولار الحسابي (مصر)4.67324.68234.6778
اليورو61.077561.382961.2302
XAR2704.97252719.97242712.4725






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