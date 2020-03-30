أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين وفقاً لبنك السودان المركزي
السودان اليوم :
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين وفقاً لبنك السودان المركزي :-
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 55 55.275 55.1375
الين الياباني 0.5109 0.5135 0.5122
الجنيه الاسترليني 68.1537 68.4945 68.3241
الفرنك السويسري 57.5115 57.7991 57.6553
الدولار الكندي 39.1515 39.3473 39.2494
كرونة السويدية 5.5204 5.548 5.5342
الكرونة النرويجية 5.2006 5.2266 5.2136
الكرون الدنماركي 8.164 8.2048 8.1844
الدينار الكويتي 174.6586 175.5319 175.0952
الريال السعودي 14.644 14.7172 14.6806
الدرهم الإماراتي 14.9754 15.0503 15.0128
الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477
الدينار البحريني 145.966 146.6958 146.3309
ريال عماني 142.82 143.5341 143.1771
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758
الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778
اليورو 60.9307 61.2353 61.083