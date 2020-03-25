اخبار السودان اليوم

  أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الأربعاء

25 مارس، 2020
0
  أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الأربعاء

السودان اليوم :

فيما يلي   أسعار صرف  العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء  وفق ما جاء في نشرة بنك السودان المركزي :-

العملةشراءبيعمتوسط
الدولار5555,27555,1375
الين الياباني0,49380,49630,495
الجنيه الإسترليني65,019565,344665,182
الفرنك السويسري56,065256,345556,2054
الدولار الكندي38,264638,455938,3603
الكرونة السويدية5,44615,47335,4597
الكرونة النرويجية5,02715,05225,0397
الكرون الدنماركي7,95387,99367,9737
الدينار الكويتي174,9364175,8111175,3737
الريال السعودي14,647914,721114,6845
الدرهم الإماراتي14,975415,050315,0128
الريال القطري15,109915,185415,1477
الدينار البحريني145,4257146,1528145,7893
الريال العماني142,8571143,5714143,2142
الوحدة النقدية لدول الكوميسا74,777675,17474,9758
الدولار الحسابي (مصر)4,67324,68234,6778
اليورو59,378659,675459,527






مواضيع قد تهمك

الوسوم
أسعار الأجنبية الأربعاء البنك الجنيه السوداني المركزي اليوم صرفالعملات مقابل من

إقرا أيضا

Photo of عابدون يوجه بتنفيذ قرار حظر التجوال وتطبيق عقوبات رادعة للمخالفين بولاية الخرطوم

عابدون يوجه بتنفيذ قرار حظر التجوال وتطبيق عقوبات رادعة للمخالفين بولاية الخرطوم

25 مارس، 2020
Photo of محامي الحاج عطا المنان: موكلي برئ من تهمة الإبادة الجماعية في دارفور

محامي الحاج عطا المنان: موكلي برئ من تهمة الإبادة الجماعية في دارفور

25 مارس، 2020
Photo of الكبد الوبائي يهدد مسيرة لاعب أجنبي في الدوري السوداني الممتاز

الكبد الوبائي يهدد مسيرة لاعب أجنبي في الدوري السوداني الممتاز

25 مارس، 2020
Photo of د.شداد يفاجيء الاتحادات المحلية بالسودان بدعم مالي (50) الف دولار

د.شداد يفاجيء الاتحادات المحلية بالسودان بدعم مالي (50) الف دولار

25 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق