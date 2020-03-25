اخبار السودان اليوم
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الأربعاء
السودان اليوم :
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء وفق ما جاء في نشرة بنك السودان المركزي :-
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|الدولار
|55
|55,275
|55,1375
|الين الياباني
|0,4938
|0,4963
|0,495
|الجنيه الإسترليني
|65,0195
|65,3446
|65,182
|الفرنك السويسري
|56,0652
|56,3455
|56,2054
|الدولار الكندي
|38,2646
|38,4559
|38,3603
|الكرونة السويدية
|5,4461
|5,4733
|5,4597
|الكرونة النرويجية
|5,0271
|5,0522
|5,0397
|الكرون الدنماركي
|7,9538
|7,9936
|7,9737
|الدينار الكويتي
|174,9364
|175,8111
|175,3737
|الريال السعودي
|14,6479
|14,7211
|14,6845
|الدرهم الإماراتي
|14,9754
|15,0503
|15,0128
|الريال القطري
|15,1099
|15,1854
|15,1477
|الدينار البحريني
|145,4257
|146,1528
|145,7893
|الريال العماني
|142,8571
|143,5714
|143,2142
|الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|74,7776
|75,174
|74,9758
|الدولار الحسابي (مصر)
|4,6732
|4,6823
|4,6778
|اليورو
|59,3786
|59,6754
|59,527