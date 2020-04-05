أسفر عن مقتل ضباط في الشرعية.. مليشيا الحوثي تقصف منشأة نفطية في صرواح



أقدمت ميليشيات الحوثي على قصف منشأة نفطية في صرواح مساء السبت، وسط أنباء تداولتها وسائل إعلام داعمة للحوثي عن مقتل قيادة ألوية وضباط لدى القوات الحكومية، خلال القصف.

وأكدت وزارة النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، تعرض محطة الضخ لأنبوب” صافر “النفطي بصرواح، لقصف صاروخي من قبل ميليشيات الحوثيين.

ووصف رئيس الحكومة معين عبدالملك، في تغريدة على تويتر، قصف الحوثيين للمحطة النفطية بأنه” تصرف كاشف لجماعة دون مسؤولية أو التزام، تتعامل مع الشعب كرهائن أو أعداء، ومع مصالح المواطنين كموضوع للمساومة، ومع الأملاك العامة كمادة للنهب أو التخريب“.

