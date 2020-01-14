أسماء ضحايا جريمة مسجد لودر .. بينهم أبو القاتل وإمام المسجد

روى مصدر محلي بمديرية لودر بمحافظة أبين، تفاصيل الجريمة التي حدثت ظهر اليوم الثلاثاء، واستهدفت مصلين بمسجد إحدى القرى وخلفت 4 قتلى و10 جرحى .

حييث أقدم أحد المختلين عقليا، على مداهمة المسجد خلال اداء صلاة الظهر، واطلق النار على المصلين، وهو ما اسفر عن مقتل أربعة اشخاص بينهم إمام المسجد و3اخرين بينهم والد الجاني.

والجاني بحسب مصدر محلي، مصاب بحالة نفسية حيث فر عقب إطلاق النار صوب أحد الجبال القريبة.

وهرع مواطنون لتعقب الجاني وقام اخرون باسعاف الجرحى والقتلى إلى مستشفى الشهيد محنف.

القاتل/ الخضرسالم عمرالشيابي 30سنه

القتلى

سالم عمرالشيابي(ابوالقاتل)

عبدالله الشيابي

عبدالرحمن احمدناصر

ياسر سالم عمر الشيابي(اخو القاتل)

الجرحى

عبدالله عمر االشيابي

ناصرمحمد شيابي

محمدحسين الطعسلي

احمدناصر الشيابي

بسام العووود

سندناصر الشيابي

عبدالله سالم عمر

ناصر عمر شيابي