كريتر سكاي

أسوشيتد برس: مباحثات “سعودية – حوثية” غير مباشرة ووسطاء أوروبيين

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 37 دقيقة
0 دقيقة واحدة

كريتر سكاي – خاص

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي تخوضان مفاوضات غير مباشرة وراء الكواليس بغية إنهاء الحرب في اليمن.

ونقلت الوكالة اليوم الأربعاء عن مسؤولين من الجانبين تأكيدهم أن مسقط تستضيف هذه المفاوضات السرية، مشيرة إلى أن زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى مسقط الاثنين الماضي قد تكون مؤشرا على تكثيف التفاوض مع الحوثيين عبر قنوات اتصال سرية.

وفي التفاصيل، ذكرت أسوشييتد برس أن الطرفين تواصلا على امتداد الشهرين الماضيين عبر تقنية “الفيديو كونفيرنس”، بحسب المفاوض جمال عمر، وتواصلا كذلك عبر وسطاء أوروبيين، وفق تصريحات ثلاثة مسؤولين حوثيين.

وفقا للمصادر فإن المفاوضات بوساطة عمان انطلقت في سبتمبر الماضي، في أعقاب الهجوم على شركة “أرامكو” السعودية، لافتة إلى أن المباحثات تتمحور على أهداف مرحلية، مثل استئناف عمل مطار صنعاء الدولي وإنشاء منطقة عازلة عند الحدود السعودية-اليمنية في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وهو ما أكده وزير الخارجية اليمني السابق أبو بكر القربي من عُمان للوكالة، أن هواجس القلق الرئيسية لدى السعوديين تخص إزالة ترسانة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التابعة للحوثيين وضمان أمن حدود المملكة.

وأضافت الوكالة أن السعودية تتطلع أيضا إلى تلقي ضمانات من الحوثيين بأن الجماعة ستنأى بنفسها عن إيران.

وأكد أحد المسؤولين الحوثيين للوكالة، أن هذه المفاوضات قد تهيئ أرضية لإطلاق محادثات أرفع مستوى بين طرفي النزاع أوائل العام المقبل.

من جانبه، أكد عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائب رئيس مجلس النواب، أن السلطات السعودية لم تبلغ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بشأن بدئها التفاوض مع الحوثيين، محذرا المملكة من إبرام اتفاق سيبقي العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق الرئيسة في البلاد تحت سيطرة الجماعة.

وكانت السعودية وجماعة الحوثيين قد توصلتا في عام 2016 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في اجتماع عقد في منطقة ظهران الجنوب، وعلى الرغم من انهيار هذه الهدنة أكد المفاوض الحوثي عامر أن تبادل الرسائل بين الطرفين لم يتوقف أبدا مع إبقاء الباب مفتوحا للحوار، على حد قوله.

الوسوم
أسوشيتد أوروبيين برس حوثية سعودية غير مباحثات مباشرة ووسطاء
كريتر سكاي

كريتر سكاي

مقالات ذات صلة

Photo of تعرّف على سبب ظهور أسراب من الطائرات المضيئة في سماء شبوة وأبين

تعرّف على سبب ظهور أسراب من الطائرات المضيئة في سماء شبوة وأبين

منذ دقيقة واحدة
Photo of مجلس النواب يحدد موعد عقد جلسته الاولى بعدن ويقدم طلبا للحكومة بهذا الشأن

مجلس النواب يحدد موعد عقد جلسته الاولى بعدن ويقدم طلبا للحكومة بهذا الشأن

منذ 19 دقيقة
Photo of آل العيدروس يعقب على الإعلان التحذيري الصادر عن إدارة مدينة إنماء بشأن أرضهم في العثراب بعدن

آل العيدروس يعقب على الإعلان التحذيري الصادر عن إدارة مدينة إنماء بشأن أرضهم في العثراب بعدن

منذ 55 دقيقة
Photo of اندلاع اشتباكات قبلية في منطقة خمر بشبوة

اندلاع اشتباكات قبلية في منطقة خمر بشبوة

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق