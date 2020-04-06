أشاد بخطاب إليزابيث.. الانتقالي يدعو بريطانيا لزيادة دعم الجنوب

أشادت الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بخطاب ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، الخاص بوباء “كورونا” المُستجد.

وأكد المجلس الانتقالي أن الخطاب جاء في توقيت استثنائي للعالم والمملكة المتحدة، مشدداً على أن المجلس الانتقالي الجنوبي يعمل جاهداً رغم شُح الإمكانيات مع كل المنظمات الدولية والمدنية المحلية والمختصة على تنفيذ ما يمكن من إجراءات وقائية.

ودعا المجلس، حكومة المملكة المتحدة والجهات ذات الاختصاص إلى تقديم ورفع حجم الدعم للجنوب؛ لتجنيب البلاد مخاطر الوباء والوقاية منه، وحتى يستطيع المجلس القيام بنفس الخطوات والزخم المطلوب كما جاء في خطاب الملكة.

ونوه إلى أنه مستعد للعمل مع الجهات البريطانية بجدية وشفافية كاملة لتجنيب الشعب من أي مأساة أو معاناة.

ولفت إلى أنه في ظل الحرب تنعدم الاحتياجات الأساسية، ما يزيد من تعقيد مواجهة ما عرف بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأشار إلى أنه سيعمل على إرساء نفس الإجراءات، وحمل نفس القيم التي ذكرت في فحوى خطاب إليزابيث.