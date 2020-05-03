كريتر سكاي

أشتباكات بين قبيلتي الصميتة والعطويين في مديرية طور الباحة

4 مايو، 2020
801

كريترسكاي/خاص

قال مصدر مطلع ان اشتباكات قد اندلعت بين قبيلتي العطويين والصميتة. 
واضاف ان الاشتباكات قد اندلعت منذ عصر اليوم  الأحد الثالث من مايو  2020م في جبال القويع. 
واشار المصدر أن مشكلة الثأر بين العطويين والصميتة نشبت بعد مقتل شخصين من أبناء العطوين قبل عشرين يوم تقريبا .
وناشد عدد من ابناء الصبيحة جميع القيادات العسكرية والامنية والمشائخ والوجهاء متمثلة بـ
اللواء احمد عبدالله تركي رئيس اللجنة الامنية محافظ لحج والى قائد القوات المشتركة بالصبيحة و العميد حمدي شكري و قائد الحزام الأمني للصبيحة وضاح عمر سعيد و شيخ مشائخ الصبيحة جلال عبدالقوي شاهر ونجله الشيخ عبدالرحمن جلال،  بسرعة التدخل و حقن الدماء بين القبيلتين. 

 

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أشتباكات الباحة الصميتة بين طور في قبيلتي مديرية والعطويين

إقرا أيضا

Photo of توتر غير مسبوق في سقطرى والانتقالي يحشد لاقتحامها

توتر غير مسبوق في سقطرى والانتقالي يحشد لاقتحامها

3 مايو، 2020
Photo of توضيح صحفي لمأمور كريتر بخصوص اقتحام مكتب الصحة (وثيقة)

توضيح صحفي لمأمور كريتر بخصوص اقتحام مكتب الصحة (وثيقة)

3 مايو، 2020
Photo of الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة ناصر فرحان

الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة ناصر فرحان

3 مايو، 2020
Photo of الاعلان عن اطلاق المنظمة الالكترونية للاعلام الانساني في اليمن

الاعلان عن اطلاق المنظمة الالكترونية للاعلام الانساني في اليمن

3 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق