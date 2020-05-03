أشتباكات بين قبيلتي الصميتة والعطويين في مديرية طور الباحة

قال مصدر مطلع ان اشتباكات قد اندلعت بين قبيلتي العطويين والصميتة.

واضاف ان الاشتباكات قد اندلعت منذ عصر اليوم الأحد الثالث من مايو 2020م في جبال القويع.

واشار المصدر أن مشكلة الثأر بين العطويين والصميتة نشبت بعد مقتل شخصين من أبناء العطوين قبل عشرين يوم تقريبا .

وناشد عدد من ابناء الصبيحة جميع القيادات العسكرية والامنية والمشائخ والوجهاء متمثلة بـ

اللواء احمد عبدالله تركي رئيس اللجنة الامنية محافظ لحج والى قائد القوات المشتركة بالصبيحة و العميد حمدي شكري و قائد الحزام الأمني للصبيحة وضاح عمر سعيد و شيخ مشائخ الصبيحة جلال عبدالقوي شاهر ونجله الشيخ عبدالرحمن جلال، بسرعة التدخل و حقن الدماء بين القبيلتين.