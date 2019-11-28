أشهار اللجنة النقابية لموظفي الهيئة العامة لتنظيم النقل فرع عدن

بحماس منقطع النظير وحضور غير مسبوق لمظفو الهيئة تم صباح اليوم الخميس في مقر الهيئة،تدشين اشهار اللجنة النقابية لموظفو الهيئة العامة لتنظيم النقل فرع عدن .

وفي الأجتماع الموسع الذي بادر فيه نائب المدير العام الأخ فارس شعفل بالترحيب بجميع الحاضرين من موظفين ومدراء ادارات مقدرا حضورهم من كل نقاط ومرافق العمل ، مؤكداً في الوقت نفسه ترحيبه العالي باللجنة النقابية وبالرسالة الموجهة من رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية التي أكد فيها أعتماد اللجنة رسميا التي تم اختارها الموظفين بالاجماع وهي على النحو التالي :

– خالد صالح طنبح رئيس اللجنة النقابية

– أحمد غازي يوسف الامين العام

– ناجي محمود العيفري مسؤول دائرة العلاقات العامة

– ولاء سالم باهدى مسؤولة الدائرة المالية، مسؤولة دائرة المرأة.

– عدنان علي ناصر مسؤول منازعات العمل.

وأكد الاخ النائب ان الادارة في الهيئة ستتعاون مع اللجنة النقابية في عملها وتتمنى لها التوفيق والنجاح.

تلتها كلمة الأخ /خالد طنبح رئيس اللجنة النقابية عبر فيها عن بالغ سعادته بهذا اللقاء الموسع الغير مسبوق والذي تواجد فيه كافة موظفي الهيئة، وتقدم نيابة عن اللجنة بالشكر والتقدير لثقتهم التي منحوها اللجنة النقابية، كما تعهد بان اللجنة لن تكون الا عند حسن ظن الجميع.

وفي نهاية الأجتماع هتف جميع الموظفين بهتافات حماسية تشجيعا ودعما للجنة النقابية لموظفو الهيئة العامة لتنظيم النقل فرع عدن، مؤكدين في الوقت نفسه انهم مفوضين اللجنة النقابية وبالاجماع.

كما حضر حفل الأشهار نائب المدير العام للشؤون الفنية وعدد من الضيوف وعلى رأسهم رئيس نقابة النقل الثقيل ابوبكر سالم والأمين العام عصام صلاح.