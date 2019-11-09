المشهد العربي

أصوات الغفلة تفسر اتفاق الرياض حسب مصالحها

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 8 ساعات
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نبه الناشط السياسي، العميد خالد النسي، اليوم الأحد، إلى وجود تأويلات منحرفة لبنود اتفاق الرياض.

وقال، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: “بدأت بعض أصوات الغفلة تظهر لتفسر اتفاق الرياض بما يتناسب ومصالحها الشخصية أو الحزبية”.

وعن الجهة المختصة بتفسير بنود اتفاق الرياض، أكد أن: “هناك لجنة مشتركة هي المختصة بهذا الدور”.

ولفت إلى احتمالات الالتفاف على اتفاق الرياض، قائلا: “هذا يعطي انطباع أننا سنشهد التفاف على الاتفاق لأننا نتعامل مع عقليات عصابات”، مشيرا إلى تفسير مليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم.

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المشهد العربي

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