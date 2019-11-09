المشهد العربي
أصوات الغفلة تفسر اتفاق الرياض حسب مصالحها
نبه الناشط السياسي، العميد خالد النسي، اليوم الأحد، إلى وجود تأويلات منحرفة لبنود اتفاق الرياض.
وقال، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: “بدأت بعض أصوات الغفلة تظهر لتفسر اتفاق الرياض بما يتناسب ومصالحها الشخصية أو الحزبية”.
وعن الجهة المختصة بتفسير بنود اتفاق الرياض، أكد أن: “هناك لجنة مشتركة هي المختصة بهذا الدور”.
ولفت إلى احتمالات الالتفاف على اتفاق الرياض، قائلا: “هذا يعطي انطباع أننا سنشهد التفاف على الاتفاق لأننا نتعامل مع عقليات عصابات”، مشيرا إلى تفسير مليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم.