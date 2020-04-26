أضاع حلم ميسي وطردوه بسبب رونالدو .. اعترافات هيجواين المثيرة للجدل

تعرف على أكثر تصريحات النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين إثارة للجدل والمشاكل.

مسيرة النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين هي واحدة من الأغرب في كرة القدم، فالنجم السابق لريال مدريد كان النجم الأوحد قبل كريستيانو رونالدو وتراجع بوصول البرتغالي ثم أصبح كمارادونا في نابولي فقام بتشويه نفسه بنفسه عندما انضم ليوفنتوس.

رفعته جماهير الأرجنتين على أعناقها بجوار ميسي فخسف بهم الأرض بثلاث فرص في ثلاثة نهائيات متتالية أهدرت على الجيل الذهبي للأرجنتين ثلاثة ألقاب قارية لم يكررها قبلهم سوى إسبانيا.

في الأسطر المقبلة نستعرض معًا أبرز وأهم تصريحات جونزالو هيجواين عن تلك المحطات المثيرة في حياته كما جمعتها صحيفة “ماركا”:

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