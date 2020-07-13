أطباء بلاحدود: استقبلنا عشرات الإصابات بكورونا في مناطق الحوثيين

اعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن استقبال عشرات المصابين بمرض #كوفيد١٩ في محافظة #إب وسط #اليمن.ودعمت المنظمة السلطات الصحية المحلية لتشغيل مركز السحول لعلاج كوفيد١٩ الذي بدأ باستقبال المرضى منذ 14 يونيو. ولديه سعة سريرية تقدر بـ 18 سرير في وحدة العناية المركزة و 70 سرير للرقود.وقالت المنظمة على صفحتها في فيسبوك : في غضون ثلاثة أسابيع استقبل مركز السحول لـ #كوفيد١٩ أكثر من 30 مريضا.واكدت المنظمة مواصلة فرقها تقديم الدعم من خلال تدريب ومراقبة الموظفين في المركز. نقدم الأدوية والإمدادات الطبية بما في ذلك معدات الحماية الشخصية (PPE) ونساعد على وضع جميع تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها(IPC) وتوفير معدات ومواد النظافة.

كما نقدم أيضاً دورات تدريبية للتثقيف الصحي في هذا الجانب لكل من موظفي وزارة الصحة ومقدمي الرعاية الخاصة.