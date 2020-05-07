عدن تايم

أطباء بلا حدود تتسلم إدارة محجر الأمل في عدن

7 مايو، 2020
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الخميس – 07 مايو 2020 – الساعة 04:50 م



عدن/ عدن تايم

‏تسلمت منظمة ‎#أطباء_بلا_حدود اليوم إدارة مركز علاج ‎#كوفيد١٩ في مستشفى الأمل في ‎#عدن بعد مناقشات مع السلطات المحلية.
وقالت المنظمة في صفحتها على تويتر ان السلطات الصحية المحلية ستظل مسؤولة عن استجابة كوفيد١٩ الشاملة في عدن، بما في ذلك الفحوصات وإدارة فرق الاستجابة السريعة.
‏يعمل فريقنا من الموظفين اليمنيين والدوليين على توفير أفضل رعاية ممكنة للمرضى في المستشفى.
وأكدت السلطات إصابة 16 حالة بـ ‎#كوفيد١٩ في ‎#عدن، مات ثلاثة منهم.


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أطباء إدارة الأمل بلا تتسلم حدود عدن في محجر

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