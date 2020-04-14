أطباء عرب كافحوا في بريطانيا ضد كورونا.. ونالهم الموت
البروفيسور محمد سامي شوشة (79 عاماً) من أصل مصري وكان أستاذاً فخرياً لعلم الأنسجة في إمبريال كوليدج في لندن، وعمل في معامل أبحاث السرطان في مستشفيات هامرسميث وشارينغ كروس في المملكة المتحدة منذ العام 1978.
الطبيبان أمجد الحوراني (55 عاماً) وعادل الطيار (64 عاماً) من أصل سوداني، وقالت وزارة الصحة البريطانية إنهما مثالان عظيمان للأطباء البريطانيين المولودين في الخارج والمتفانين في العمل.
الدكتور حبيب الزيدي (64 عاماً)، من أصل عراقي، ويعمل طبيباً عاماً وله زوجة وأربعة أبناء جميعهم أطباء في وزارة الصحة البريطانية. هؤلاء وغيرهم ممن كانوا على رأس عملهم أو قرروا التطوع والعودة للعمل بعد التقاعد وضعوا سلامة المجتمع والمدنيين قبل سلامتهم الشخصية، كما قال الدكتور خليل رمضان لـ «البيان». رمضان الذي يعمل طبيب أطفال في بريطانيا يقول، إنه يلاحظ من تحليل الأرقام وأعداد حالات الإصابة أن الفيروس يقترب من مرحلة التراجع آملاً في هزيمة الفيروس وعودة الحياة إلى طبيعتها قريباً.