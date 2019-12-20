أطراف تسعى لإعاقة تنفيذ ”اتفاق الرياض” بهدف إفشال السعودية في أبرز مهامها

منذ التوقيع قبل ما يزيد عن شهر ونصف، يبدو هناك عمل ممنهج لإعاقة تنفيذ الاتفاق، وهدفه المباشر والأبرز هو إفشال المملكة العربية السعودية في أبرز مهامها منذ تسلمت زمام القيادة في عدن..!!

النص على توحيد الجهود في اتفاق الرياض، من أهم المبادئ التي ارتكز عليها الاتفاق، والأصل الذي لأجله جاء تم التوقيع، وأراد بإيجاز أن يجمع كل الأطراف حول واحدية المعركة والعدو، وتهديف تحرك الجميع تحت إطار محكوم بالدولة والجيش، مع إذابة كل المسميات الأخرى، وإنهاء حالة بقائها خارج إطار هذه المنظومة الرسمية!

منذ التوقيع قبل ما يزيد عن شهر ونصف، يبدو هناك عمل ممنهج لإعاقة تنفيذ الاتفاق، وهدفه المباشر والأبرز هو إفشال المملكة في أبرز مهامها منذ تسلمت زمام القيادة في عدن..!!

إن الحفاظ على وحدة الصف وواحدية الهدف والمعركة، هو الغاية المقدسة التي ينبغي التعامل معها بمسؤولية. وما هو محزن ومخيف في آن، أن المجلس الانتقالي لا يتعامل مع هذا الاتفاق كمن يهتم لواحدية هذا الصف من الانفلات والتمزق، وأن المستفيد من هذا الوضع هو فقط العدو المتربص، والذي ينتظر اللحظة السانحة للسقوط أو التشرذم ليعلن الانتصار على الأنقاض.. ليس من المقبول أن يتعامل مع اتفاق الرياض بهذه الخفة التي لا تليق بالدور الكبير الذي لعبته المملكة العربية السعودية، بعد أن عملت جاهدًا لإحضاره كطرف في التوقيع، وكان المنتظر منه أن يرد الجميل، بالمساعدة على إنجاح الاتفاق الذي يعد انتصارا للجميع، وليس عرقلته وتعمد إفشاله وإفشال المملكة في هذه المحطة من تدخلها باليمن.

إن وحدة الصف تعني العمل على عودة الحياة الطبيعية لعدن وكل المدن المحررة، تعني وقف النشاط المعادي للشرعية.. تعني وقف الانتهاكات المناطقية بحق أبناء الشمال في عدن الذين يمنعون من السفر من عدن ويحظر عليهم تجاوز نقطة العلم.. تعني وقف استحداث التشكيلات المسلحة والأجهزة الأمنية الخارجة عن مؤسسة الدولة.. تعني وقف التجنيد.. تعمني الخطاب السياسي الإيجابي.. تعني كل ذلك مما يلمسه المواطن أنحاء البلاد، وإنقاذ الناس من خطر تفاقم الأزمة الإنسانية، وتوجيه الجهود ضد الحوثي الذي ما توقف بدوره عن القتل وسفك الدم، وليس هناك من معنى آخر لوحدة الصف والكلمة أكثر من صدق في القول والعمل، نحو العمل على استعادة الحكومة والدولة من أنياب إيران، التي لا تبعد عنا إلا كيلو مترات قليلة!

لا ينبغي الذهاب بعيدا لتعريف وحدة الصف والكلمة التي وردت في إتفاق الرياض، هي واضحة بما يكفي لتعرف معناها حين ترى أن الاتفاق يمشي بسلاسة نحو التنفيذ، وأنه لا عراقيل ولا معوقات، وأن هناك عملا حقيقيا على الأرض يلمسه المجتمع ويشعر به الجميع، وليس كما يعرفه إعلام الانتقالي، بالنفخ الإعلامي والدفع به نحو التشكيك بالاتفاق ومحاولة البحث عن مبررات لخرقه وتجاوزه، وما إليه مما يثبت أن هناك مساعي خطيرة مبيته تهدف لإفشال المجهود السعودي الكبير، والذي ينطلق من القرارات الدولية والمرجعيات الثلاث، والإبقاء على حالة التناقض قائمة في الداخل، وما ينعكس على ذلك من نتائج يجنيها الحوثي وحده لا شريك له!!