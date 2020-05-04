المشهد العربي

أطقم العاصفة تساند أعمال صيانة الكهرباء بعدن

4 مايو، 2020
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انتشرت قوات لواء العاصفة، فجر اليوم الاثنين، في في المعلا والتواهي وخورمكسر والقلوعة، بالعاصمة عدن، لمساندة عمال صيانة في إصلاح أعطال الكهرباء.

وشاركت القوات عبر أطقم اللواء في نقل المعدات وحماية عمال الكهرباء، لإصلاح خطوط الكهرباء المتضررة من هطول الأمطار خلال الأيام الماضية.

ورحب المواطنون بمشاهد معاونة أطقم لواء العاصفة جهود تسريع أعمال الصيانة وإعادة تيار الكهرباء.

وبدأت أعمال صيانة خطوط شبكة الكهرباء مساء السبت الماضي، في وتيرة متواصلة لإعادة المنظومة إلى الخدمة.

ووجه عمال الصيانة الشكر لقائد لواء العاصفة وأفراد اللواء على دورهم الانساني ودعمهم المتواصل.

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أطقم أعمال العاصفة الكهرباء بعدن تساند صيانة

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