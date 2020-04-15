أعتبر أن لمعانهم يزداد وينقص حسب مزاج الرئيس ”صالح”.. ”أبكر” يفتح النار على ”المشير هادي” و”الفريق محسن”

قال الشيخ القبلي والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، الحسن بن علي أبكر، اليوم الاربعاء، أن رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، وجهان لعملة واحدة.

وأضاف في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده ” المشهد اليمني “، أنه ومنذ الوحدة اليمنية ازداد بريق ولمعان المشير والفريق؛ يزداد وينقص بحسب مزاج الرئيس السابق(علي عبدالله صالح) حتى اذن القدر أن يتصدر المشير قمة السلطة ويتصدر الفريق الرجل الثاني فيها وكلما مر بنا الزمن وتجددت الأحداث وجدنا أنفسنا بين كماشتين لا فكاك منها.

وتابع: المشير والفريق مع اختلاف المسميات والرتب العسكرية والمدنية ولهما أنصار وأعون ومطبلين وحملة مباخر، لا نظير ولا شبيه لهما

فلتات الزمان وأبطال المكان وهدية ليمن الإيمان، حكمة يمانية، دهاء وتواضع، وصمت معبر ، ومسيرة نضال ، وخذ وهات من الألفاظ والمعاني والألقاب، قنوات وصحف وكتاب وساسة ومشائخ وأعيان ودواوين فتحت وفنادق استقبال وهلم جرا ، ومكافآت ورتب ومصاريف للمحبين والمعجبين.

وأردف قائلا : والخلاصة لا في السياسة نجحوا ، ولا في الحزبية تصدروا ، ولا في الحرب غزوا وانتصروا ولا في الاقتصاد أفلحوا ولا في القبيلة أثروا ولا في التنمية والبناء شيدوا ، ولا في الصحة عالجوا ولا إعلام أتقنوا ولا ولا ولا ولا ولا شيء .

ونوه بأن ضررهم أكثر من نفعهم ، بل لا أبالغ إن قلت انهم كارثة حلت باليمن ، ولو هناك انصاف من أي من مكونات المجتمع الدولي لأعلن أن اليمن بلد منكوبة بهذين الرجلين. هم لأنفسهم و الفشل محيط بهم ولا أرى مستقبل اليمن بهم. هم إإلى الشيخوخة أقرب ، ومن شاخ شاخت حكمته وحنكته وفطنته وعبقريته وشبابه وقوته.

و خاطب أبكر ناصحا: حري بالرئيس المشير عبد ربه منصور هادي أن يخلد إلى الراحة وإلى كتابة مذكراته ، وحري بنائبه الفريق الركن علي محسن صالح أن يخلد إلى الهدوء والسكينة والعبادة وتدوين مراحل حياته المليئة بالمفاجاءت.

وأكد على أن “اليمن ولادة ، وأنا على يقين أن بها رجال أوفياء لترابها ولشعبها ولسيادتها ولاقتصادها ولمدنيتها ولحربها وسلمها ، وسترى اليمن خيرا بدونهما أراه قريبا ، ورحم الله امرأ عرف قدر عمره”.

جدير بالذكر أن ابكر قاد معارك شرسة منذ الوهلة الأولى ضد مليشيا الحوثي في الجوف، وقدم شهداء من أبنائه ورفاقه.