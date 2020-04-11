أعداد المخالطين لمصاب كورونا بحضرموت وصلت الى 300 شخص



كشف مدير صحة حضرموت الدكتور رياض الجريري، آخر المستجدات بشأن الحالة المُصابة بكورونا، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع بشأن 18 مخالطاً لها.

وأكد على أن حلقة المُخالطين الموسعة بالمُصاب وصلت إلى 300 شخص، مشيراً إلى أنه جرى عمل العزل اللازم لجميع المُخالطين وإجراء الفحوصات المخبرية للحالات.

وأوضح الجريري خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن المصاب بكورونا يُحتمل إصابته بالفيروس من خلال الاحتكاك مع طاقم إحدى البواخر.

مشيرا إلى أن المُصاب راجع مستشفى خاص بمدينة الشحر بعد شعوره ببعض الأعراض المبدئية للمرض، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الشحر لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

ونوه إلى أن حالة المريض في الوقت الحالي مُستقرة، وأن الخطة العلاجية للمُصاب يُديرها الطاقم الطبي في حض