أعضاء الجمعية الوطنية بمحافظة المهرة يتلمسون احتياجات مستشفى سيحوت الريفي

المهرة(المندب نيوز) خاص

قام عضوا الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي بمحافظة المهرة، الأستاذة صباح علي سعيد، والأستاذ علي سالم مول الدويلة يوم الأحد بزيارة تفقدية لمستشفى سيحوت الريفي، حيث كان في استقبالهم الأستاذ سعيد مبارك معرابي ،مدير مكتب الصحة والسكان ومدير المستشفى وكافة الطاقم الطبي والإداري للمستشفى.

ورحب معرابي بزيارة عضوي الجمعية الوطنية، معبراً عن سعادته الكبيرة والطاقم الطبي والإداري كافة، بهذه الزيارة التي تعبر عن حرص أعضاء الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي على تفقد المرافق الصحية.

ومن ناحيتهما شكرا أعضاء الجمعية الوطنية الجنوبية للمجلس الإنتقالي الجنوبي الاستاذ علي سالم مول الدويلة والأستاذة صباح علي سعيد، إدارة المستشفى على حفاوة الاستقبال و الترحيب لزيارتهما، مؤكدين على أن هذه الزيارة تأتي تطبيقا للتوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة للجمعية الوطنية الجنوبية التي اختتمت أعمالها قبل أيام.

وتم خلال الزيارة تقديم مجموعة كبيرة من الأدوية للمستشفى مقدمة رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية من نوعها من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لمستشفى سيحوت الريفي.

رافقهما في الزيارة الأستاذ علي جمعان عويض الجعفري رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيحوت، والأخ علي محمد دويل عضو القيادة المحلية بالمحافظة .