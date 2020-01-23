أعضاء الجمعية الوطنية في محافظة المهرة يتفقدون عددا من المرافق الصحية في المحافظة

تفقد أعضاء الجمعية الوطنية في محافظة المهرة، عددا من المرافق الصحية في المحافظة، تنفيذا لقرارات الدورة الثالثة للجمعية.

وزار وفد الجمعية الوطنية بالمهرة، مستشفى الغيضة المركزي، للإطلاع على احتياجات المستشفى، وجهود مكافحة الأمراض الأكثر شيوعاً والمعوقات أمام الفريق الطبي للمستشفى.

ووفر الوفد كمية من العلاجات المتنوعة والضرورية للمستشفى، كمساعدة أولية مقدمة من لجنة المرأة والطفل بالجمعية الوطنية.