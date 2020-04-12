عدن الغد

أعمال صيانة لأعمدة الإنارة في شوارع المنصورة

12 أبريل، 2020
0
أعمال صيانة لأعمدة الإنارة في شوارع المنصورة

نفذت الفرق الفنية التابعة لقسم الانارة مديرية المنصورة صباح اليوم الأحد أعمال صيانة لعدد من اعمدة الانارة الممتدة من جولة كالتكس إلى شرطة المنصورة بعدد 35 عمود إنارة تحت إشراف الأخ إياد قيرط رئيس قسم الإنارة التابع لإدارة الأشغال في مديرية المنصورة.
جاء ذلك بحسب توجيهات الأخ محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة استعداداً لقدوم شهر رمضان المبارك.
ويقوم قسم الإنارة بإعادة صيانة لأعمدة الإنارة في الشارع الرئيس من جولة كالتكس حتى جولة الغزل والنسيج. 
وستستمر أعمال الصيانة حتى انجاز كافة الأعمدة فيه قبل شهر رمضان المبارك بإذن الله.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أعمال الإنارة المنصورة شوارع صيانة في لأعمدة

إقرا أيضا

Photo of سلطتا عدن و لحج تفرضان حظراً مُتَّحِدَاً للتجوال يبدأ اليوم من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

سلطتا عدن و لحج تفرضان حظراً مُتَّحِدَاً للتجوال يبدأ اليوم من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

12 أبريل، 2020
Photo of مدير عام احور يطالب الصيادين بالابلاغ عن محاولات تهريب الإفارقة بسواحل المديرية

مدير عام احور يطالب الصيادين بالابلاغ عن محاولات تهريب الإفارقة بسواحل المديرية

12 أبريل، 2020
Photo of فرق التعقيم اليدوي تواصل أعمالها في منصورة عدن (Translated to English )

فرق التعقيم اليدوي تواصل أعمالها في منصورة عدن (Translated to English )

12 أبريل، 2020
Photo of مركز الملك سلمان يوزّع 900 سلّة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة

مركز الملك سلمان يوزّع 900 سلّة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة

12 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق