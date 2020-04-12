أعمال صيانة لأعمدة الإنارة في شوارع المنصورة

نفذت الفرق الفنية التابعة لقسم الانارة مديرية المنصورة صباح اليوم الأحد أعمال صيانة لعدد من اعمدة الانارة الممتدة من جولة كالتكس إلى شرطة المنصورة بعدد 35 عمود إنارة تحت إشراف الأخ إياد قيرط رئيس قسم الإنارة التابع لإدارة الأشغال في مديرية المنصورة.

جاء ذلك بحسب توجيهات الأخ محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة استعداداً لقدوم شهر رمضان المبارك.

ويقوم قسم الإنارة بإعادة صيانة لأعمدة الإنارة في الشارع الرئيس من جولة كالتكس حتى جولة الغزل والنسيج.

وستستمر أعمال الصيانة حتى انجاز كافة الأعمدة فيه قبل شهر رمضان المبارك بإذن الله.