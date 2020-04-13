أغرب أعذار اللاعبين والمدربين في تاريخ كرة القدم

سبورت 360 – الخسارة أمر طبيعي في عالم كرة القدم، فلا يوجد فريق في العالم يستمر في حصد الانتصارات إلى ما لا نهاية، حتى لو استمر في الفوز لحقبة طويلة من الزمن، ففي الأخير سيأتي يوم ما ينهزم فيه.

وعند الخسارة يلجأ بعض المدربين واللاعبين إلى تبرير تلك الهزيمة، وهذا شي طبيعي أيضاً، ولكن أن يكون ذلك التبرير مثيراً للغرابة والسخرية، فهذا ما سنقف عنده اليوم، لنستعرض أغرب الأعذار التي اختلقها المدربون واللاعبون حين فشل فريقهم في تحقيق الانتصار.

أغرب الأعذار في تاريخ كرة القدم عند الخسارة:

1. بعد فشله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، قال مدرب اسكتلندا جوردن ستراتشان إن المشكلة تكمن في الجينات الوراثية لمنتخب بلاده وأضاف: “كنا ثاني أصغر اللاعبين أحجاماً”.

وتابع بعد التعادل مع سلوفينيا بهدفين لمثلهما: “وراثياً نحن متأخرين، لقد حاولنا اختيار فريق مناسب في الطول والقوة للفوز بالصراعات بعد الركلات الثابتة، ربما علينا جلب نساء كبيرات الحجم مع رجال آخرين ونرى ما قد نفعله”.

2. عقب التعادل السلبي الذي خيم على مباراة إيطاليا والدانمارك في يورو 2004، وقع كريستيان بانوتشي فريسة للمثل الشائع “الصانع الرديء يلقي اللوم على أدواته”.

وألقى بانوتشي لاعب منتخب إيطاليا، باللوم على جواربه مُدعياً أن الخيط التي صُنعت منه لم يكن مرناً على الإطلاق.

3. في دور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2006 بألمانيا، انتصرت إسبانيا على أوكرانيا بأربعة أهداف دون مقابل، وخرج بعدها فلاديسلاف فاشوك، مدافع المنتخب الأصفر، ليتهم نقيق الضفادع المرتفع خارج فندق الإقامة ليلة المباراة، مدعياً أنه حرمهم من النوم بشكل مريح.

4. على الرغم من تصريحاته المثيرة للجدل عقب كل خسارة، والتي تتأرجح بين الأضواء الكاشفة القوية، وبين الأخطاء التحكيمية المتعمدة ضد فريقه، أتحف جوزيه مورينيو الجميع بتصريحه، عندما كان يدرب ريال مدريد.

فبعد خسارته في كأس السوبر الإسباني ضد برشلونة في 2011، قال مورينيو: “الملعب لم يتواجد به أي من حاملي الكرات في الشوط الثاني، وهذا الأمر تلجأ إليه الفرق الصغيرة عندما تُواجه الصعوبات”.

5. في عذر هو الأغرب، اختلق ديفيد جيمس، حارس مرمى فريق ليفربول، سبباً عجيباً لأخطائه الثلاثة التي تسببت في استقبال شباك فريقه 3 أهداف أمام نيوكاسل عام 1997.

وأفصح حارس مرمى الأسود الثلاثة أن السبب في فقدانه للتركيز هو تشتت انتباهه كثيراً لأنه قضى فترات طويلة في ممارسته لألعاب “البلاي ستيشن”.

6. بعد خوضه مباراة على ملعب يكتسي فيه الجزء الذي يفصل بين الملعب والجمهور باللون الأخضر، مدرب وست هام سلافين بيليتش قال: “تخيل أنك لاعب وتجري للهجوم والدفاع، كل شيء أمامك باللون الأخضر، أنت لا تعرف أين ينتهي الملعب وهذا يؤثر نفسياً على رغبة اللاعبين”.

7. عقب انتهاء مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بالتعادل السلبي، قال أولي جنار سولشاير مدرب الشياطين الحمر إن فريقه سيطر على اللقاء، ولكنه برر نتيجة اللقاء بواحدٍ من أغرب الأعذار في كرة القدم.

وقال المدرب النرويجي: “أعتقد أن مسؤولي أرضية ملعب الأولدترافورد قاموا بتحريك المرمى نصف ياردة لليمين، لأن شيئاً ما تسبب في إهدار تلك الفرص من جرينوود وماتا ودالوت.. أنا متأكد أن هناك شيء ما حدث”.

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