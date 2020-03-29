أغرب موسم في تاريخ كرة القدم الأسبانية

هاي كورة_ أي متتبع للدوري الأسباني لاينسى موسم 1999_2000 لأنه كان واحد من أكثر مواسم الدوري الأسباني متعة وغرابة .

1_موسم كان ريال مدريد غير متأهل للأبطال لولا فوزه بنهاية الموسم بدوري الأبطال لأنه إحتل المركز الخامس

2_ديبورتيفو فاجيء الجميع بمستوى مبهر مع المدرب إيروريتا

3_ ديبورتيفو كان مرعب بكل الخطوط …الحارس الكاميروني سانوجو …نايبيت وماورو سيلفا ودوناتي ودالمينها وسكالوني وفلافيو كونسيساو وصلاح الدين بصير وروي مكاي

4_ديبورتيفو تصدر الدوري منذ الجولة 12 وحافظ على الصدارة حتى نهاية الموسم

5_ دالمينها كان صانع ألعاب تاريخي

6_ الهولندي روي مكاي قدم موسم عظيم وعبقري

7_ ريال مدريد قدم موسم تعيس وتم طرد المدرب توشاك وتعاقد مع ديل بوسكي لينقذ الموسم ويحصد دوري الأبطال

8_فاز ديبورتيفو لاكورونيا بأول لقب له في تاريخه في الدوري

9_وتم طرد لويس فان جال مدرب برشلونة

10_هبوط غريب لثلاثي من الكبار … إشبيلية وريال بيتيس و أتليتيكو مدريد إلى الدرجة الثانية.

11_ تأهل ريال مدريد وديبورتيفو وبرشلونة وفالنسيا للأبطال

12_ حقق ديبورتيفو في هذه الحقبة ستة ألقاب

13_ أصبحت ثاني أصغر مدينة من حيث عدد السكان تفوز بلقب الدوري الإسباني بعد مدينة سان سباستيان المنتمية لنادي ريال سوسيداد

14_في الكأس توج ديبورتيفو باللقب 1995 على حساب فالنسيا، وعاد لتحقيق اللقب مرة أخرى في موسم 2002 على حساب نادي القرن وكبير أوروبا ريـال مدريد

15_حقق ثلاثة ألقاب لكأس السوبر أعوام 1995-2000-2002 على منافسيه ريـال مدريد وإسبانيول وفالنسيا

16_على المستوى الأوروبي فقد كانت بداية مشاركة ديبورتيفو لاكورونيا في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية… أفضل مشاركة له في موسم 1995 عندما تأهل لنصف النهائي

17_في دوري أبطال أوروبافي موسم 2004 صعد لنصف النهائي ولكن خسر المباراة أمام بورتو البرتغالي بقيادة مورينيو بعد ريمونتادا لاكورونيا على العريق أي سي ميلان.

18_ ديبورتيفو تأهل أربع مرات على التوالي في هذه الحقبة لدوري الأبطال