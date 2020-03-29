أغرب موسم في تاريخ كرة القدم الأسبانية
هاي كورة_ أي متتبع للدوري الأسباني لاينسى موسم 1999_2000 لأنه كان واحد من أكثر مواسم الدوري الأسباني متعة وغرابة .
1_موسم كان ريال مدريد غير متأهل للأبطال لولا فوزه بنهاية الموسم بدوري الأبطال لأنه إحتل المركز الخامس
2_ديبورتيفو فاجيء الجميع بمستوى مبهر مع المدرب إيروريتا
3_ ديبورتيفو كان مرعب بكل الخطوط …الحارس الكاميروني سانوجو …نايبيت وماورو سيلفا ودوناتي ودالمينها وسكالوني وفلافيو كونسيساو وصلاح الدين بصير وروي مكاي
4_ديبورتيفو تصدر الدوري منذ الجولة 12 وحافظ على الصدارة حتى نهاية الموسم
5_ دالمينها كان صانع ألعاب تاريخي
6_ الهولندي روي مكاي قدم موسم عظيم وعبقري
7_ ريال مدريد قدم موسم تعيس وتم طرد المدرب توشاك وتعاقد مع ديل بوسكي لينقذ الموسم ويحصد دوري الأبطال
8_فاز ديبورتيفو لاكورونيا بأول لقب له في تاريخه في الدوري
9_وتم طرد لويس فان جال مدرب برشلونة
10_هبوط غريب لثلاثي من الكبار … إشبيلية وريال بيتيس و أتليتيكو مدريد إلى الدرجة الثانية.
11_ تأهل ريال مدريد وديبورتيفو وبرشلونة وفالنسيا للأبطال
12_ حقق ديبورتيفو في هذه الحقبة ستة ألقاب
13_ أصبحت ثاني أصغر مدينة من حيث عدد السكان تفوز بلقب الدوري الإسباني بعد مدينة سان سباستيان المنتمية لنادي ريال سوسيداد
14_في الكأس توج ديبورتيفو باللقب 1995 على حساب فالنسيا، وعاد لتحقيق اللقب مرة أخرى في موسم 2002 على حساب نادي القرن وكبير أوروبا ريـال مدريد
15_حقق ثلاثة ألقاب لكأس السوبر أعوام 1995-2000-2002 على منافسيه ريـال مدريد وإسبانيول وفالنسيا
16_على المستوى الأوروبي فقد كانت بداية مشاركة ديبورتيفو لاكورونيا في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية… أفضل مشاركة له في موسم 1995 عندما تأهل لنصف النهائي
17_في دوري أبطال أوروبافي موسم 2004 صعد لنصف النهائي ولكن خسر المباراة أمام بورتو البرتغالي بقيادة مورينيو بعد ريمونتادا لاكورونيا على العريق أي سي ميلان.
18_ ديبورتيفو تأهل أربع مرات على التوالي في هذه الحقبة لدوري الأبطال