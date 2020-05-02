أغلاق المنافذ بين عدن وتعز

اعلنت قيادة اللواء الرابع مشاه جبلي التابع لمحور تعز عن اغلاق المنافذ البرية بين محافظات عدن ولحج وتعز امام الحركة المرورية باستثناء الامدادات الطبية والغذائية الضرورية ابتداء من اليوم السبت ولمدة اسبوع كمرحلة اولى.

واكد مصدر في قيادة اللواء لـ عدن تايم: انها تلقت توجيهات من الجهات المعنية يقضي باغلاق المنافذ جراء التطورات الاخيرة عقب تسجيل اللجنة الوطنية العلياء لمواجهة وباء كورونا عدد من الاصابات والوفيات بالفيروس.

ونوهت قيادة اللواء لجميع المواطنين الالتزام بالاجراءات وتجنب السفر وعدم مغادرة منازلهم خلال فترة تفشي الوباء حرصا على سلامة الجميع.