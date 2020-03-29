أخبار نادي برشلونة

أغلى 10 لاعبين في العالم بعام 2009

29 مارس، 2020
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ميسي


تقاسم الثنائى، الأرجنتينى ليونيل ميسى مهاجم برشلونة الإسبانى، والبرتغالى كريستيانو رونالدو صدارة أغلى لاعبى العالم من ناحية القيمة التسويقية لعام 2009، ولك طبقا لموقع “ترانسفير ماركت” المتخصص فى الإحصائيات

وانتزع النجمان الصدارة ، بعد أن احتل النجم البرازيلى رونالدينيو لقب الأغلى فى المواسم الثلاثة السابقة.

وفيما يلى قائمة أغلى 10 لاعبين فى عام 2009:

1- الأرجنتينى ليونيل ميسى (برشلونة) 70 مليون يورو

2- البرتغالى كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 70 مليون يورو

3- البرازيلى ريكاردو كاكا (ميلان) 60 مليون يورو

4- الإنجليزى ستيفن جيرارد (ليفربول) 50 مليون يورو

5- الإسبانى أندريس إنييستا (برشلونة) 50 مليون يورو

6- الإسبانى تشابى هيرنانديز (برشلونة) 50 مليون يورو

7- السويدى زلاتان إبراهيموفيتش (برشلونة) 46 مليون يورو

8- الإسبانى فرناندو توريس (ليفربول) 46 مليون يورو

9- الإنجليزى فرانك لامبارد (تشيلسى) 45 مليون يورو

10- الإسبانى ديفيد فيا (فالنسيا) 45 مليون يورو


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