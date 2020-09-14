نخبة حضرموت

أفراد الدفاع المدني يتمكنون من السيطرة على الإنفجار الذي وقع صباح اليوم بموقع بالقرب من مصنع “الغويزي” ⋆

14 سبتمبر، 2020
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المكلا ( نخبة حضرموت ) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة
تمكن أفراد الدفاع المدني صباح اليوم الإثنين من السيطرة على الإنفجار الذي وقع بالقرب من موقع طحن مصنع المكلا لتعليب الأسماك “الغويزي” وذلك جراء انفجار الغلاية البخارية التابعة لشركة مستأجرة بالموقع
ويأتي ذلك الإنجاز بعد تلقيهم بلاغ من قبل عمليات المحافظة يفيد بوجود انفجار بالقرب من المصنع وعلى إثر ذلك تم توجه ثلاث أطقم سيارات دفاع مدني وتم السيطرة على الواقعة
الجدير ذكره لاتوجد خسائر بشرية ولله الحمد ولكن وجود خسائر مادية تمثلت في أربع سيارات نوع تاكسي وشاحنة وبوزة بترول ودراجة نارية وسقف المصنع الغويزي

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