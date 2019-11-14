أفراد اللواء 115 مشاة بلودر يتظاهرون ضد فساد قائدهم الإخواني (صور)

قام أفراد اللواء 115 مشاة بلودر بالتظاهر اليوم الخميس ضد فساد قائد اللواء سيف القفيش أحد قيادات مليشيات الإخوان الإرهابية البارزة وأحد رموز الفساد التابعة للإرهابي علي محسن الأحمر.

وتظاهر أفراد اللواء 115 مشاة احتجاجا على الخصومات الكبيرة في رواتبهم والتي وصلت إلى ما يقرب من نصف الراتب.

ويعيش جنود اللواء 115 مشاة بلودر أوضاع صعبة في ظل انقطاع المرتبات عنهم منذ ثلاثة أشهر.

وردد أفراد اللواء خلال تظاهرتهم شعارات تطالب بتغيير قائد اللواء سيف القفيش والذين وصفوه بالفاسد.