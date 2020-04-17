المندب نيوز

أفراد خفر السواحل يستهدفون القطاع الشرقي في المرحلة الثانية من حملة الرش التعقيمية

17 أبريل، 2020
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أفراد خفر السواحل يستهدفون القطاع الشرقي في المرحلة الثانية من حملة الرش التعقيمية

المكلا(المندب نيوز)خاص

واصلت قوات خفر السواحل بحضرموت تنفيذ حملة الرش التعقيمية، واستهدفت في مرحلتها الثانية صباح يوم أمس الخميس، القطاع الشرقي بقوات خفر السواحل.

وتهدف الحملة إلى تعقيم سكنات أفراد قوات خفر السواحل وزوارق التدخل السريع والإخلاء والإنقاذ، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فايروس كورونا، وكذا نشر الملصقات التوعوية بمخاطر كورونا وطرق الوقاية منه.

وأوضح قائد القطاع الشرقي بقوات خفر السواحل الرائد على صالح باعبيد أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات قائد قوات خفر السواحل المقدم سالم النموري، وضمن الإجراءات الإحترازية الوقائية لحماية الأفراد من مخاطر وباء كورونا.

وبين الرائد باعبيد أن المرحلة الثانية استهدفت مواقع قصيعر والديس الشرقية والقرن بالقطاع الشرقي بقوات خفر السواحل، مشيداً بجهود الأفراد وحرصهم على تنفيذ توجيهات قيادة قوات خفر السواحل، للحفاظ على سلامة الأفراد من جائحة كورونا.

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