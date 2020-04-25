أفران عدن الخيرية تبدأ حملة استجابة عاجلة لإغاثة متضرري السيول

اطلقت أفران عدن الخيرية حملة استجابة عاجلة لمواجهة أضرار السيول في مديرتي صيرة والمعلا ونفذت اللجنة الميدانية التابعة لأفران عدن نزولا ميداني تضمن عدد من اللقاءات حيث التقى الفريق

بالدكتور عبدالناصر الوالي، ومدير مديرية صيرة خالد سيدو ومدير المعلا فهد مشبق .

وذلك بهدف الترتيب والتنسيق واخذ كشوفات الأسر المتضررة ومراكز الإيواء ،اضافة الى قيام الفريق بنزول الى مراكز الايواء في المدارس والاطلاع على الأسر التي تضررت بيوتهم نتيجة السيول .

وتكللت عملية النزول الميداني واللقاءات الأولية بعدد من النتائج منها أن مدرسة الروضة تتضمن 38 أسرة، وفندق النخيل 20 أسرة ومدرسة ابو بكر 4 أسر في المعلا ومازالت عملية المسح والرصد مستمرة حتى تشمل كافة المتضررين .

وبادرت أفران عدن الخيرية في أول أيام رمضان بتوزيع وجبات إفطار للأسر المتضررة كمرحلة أولى واستجابة عاجلة وتستمر الحملة حيث سيتم تقديم السلال الغذائية للأسر المتضررة الى مراكز وأماكن الإيواء.

وأشار تقرير اللجنة الميدانية التابعة لأفران عدن أن عملية المسح الميداني رصدت الأضرار التي تعرضت لها المنازل والتي سيتم النزول اليهم وتسليمهم استمارات رسمية وكانت النتائج على النحو التالي

الفئة(أ) وهم الذين لم تعد مساكنهم صالحة للسكن وعندهم وفايات.

الفئة(ب) وهم الأسر التي تضررت بيوتهم تضرر كبير وتحتاج بيوتهم لترميم وليس لديهم وفايات

الفئة(ج) وهم الأسر التي تضررت بيوتهم ومازالوا ساكنين وتحتاج إلى مساعدة للترميم والتأهيل .

يشار أن أفران عدن الخيرية مشروع تطوعي خيري ومبادرة يدعمها عدد من رجال الخير بدأت في عدن قبل سنوات وتساهم بتقديم وجبات مجانية بشكل يومي للآلاف من الأسر .