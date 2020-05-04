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أفران عدن الخيرية تنفذ حملة لرفع مخلفات مياه الأمطار بالعاصمة عدن

4 مايو، 2020
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الإثنين – 04 مايو 2020 – الساعة 01:41 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن/تحديث نت/خاص:

دشنت أفران عدن الخيرية حملتها بدءا من الأحياء المجاورة للبلدية وشارع أروى بمديرية صيرة لتشمل باقي الأحياء والشوارع كمرحلة أولى، وتعقبها باقي مديريات العاصمة الأخرى.

وعملت الحملة على رفع مخلفات الأمطار التي جرفتها السيول مؤخرا، ومخلفات القمامة والبنايات التي أعاقت الحركة في الشوارع والأحياء.
تزامنت هذه الحملة مع حملات أخرى تقوم بها أفران عدن الخيرية في معظم مديريات العاصمة عدن.

ففي مديرية المنصورة بالتعاون مع السلطة المحلية وألوية الدعم والإسناد دشنت حملة الرش الضبابي للقضاء على البعوض الناقل للعدوى والأوبئة، وفي مديرية صيرة إستئنفت مشروع سقيا شعب العيدروس لتوفير المياه للأهالي.

كما استطاعت الفرق الميدانية التابعة للأفران النزول إلى المناطق المتضررة جراء الأمطار الأخيرة، وحصر أضرار وممتلكات المواطنين، والبدء بالتخفيف من معاناتهم.

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أفران الأمطار الخيرية بالعاصمة تنفذ حملة عدن لرفع مخلفات مياه

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