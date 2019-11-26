اكاديمية كرة القدم في الشارقة ، تولي إمارة الشارقة اهتماماً خاصاً برياضة كرة القدم، وهذا ما يتجلى في حرصها على تشييد المؤسسات التدريبية، بجانب الملاعب، والنوادي. وفيما يلي دليل بأهم أكاديميات تعلم كرة القدم بإمارة الشارقة في المقال التالي من موسوعة.

أفضل اكاديمية كرة القدم في الشارقة

رغم اختلاف تواريخ التأسيس للأكاديميات المختلفة، واختلاف إداراتها أيضاً، ولكنها تجتمع على تنشئة جيل واع ومثقف بأهمية ممارسة الرياضة على المستويين الأخلاقي والبدني.

هذا بالإضافة إلى عملها على تأسيس فرق من الأشبال، وتعليمهم أسس ومبادي اللعبة، وكذلك كيفية التعامل بروح رياضية مع الفرق المنافسة.

وفيما يلي دليل بأهم الأكاديميات الموجودة بالشارقة لتعليم كرة القدم

تدريب كرة قدم للاطفال الشارقة