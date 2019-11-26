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أفضل اكاديمية كرة القدم في الشارقة
اكاديمية كرة القدم في الشارقة ، تولي إمارة الشارقة اهتماماً خاصاً برياضة كرة القدم، وهذا ما يتجلى في حرصها على تشييد المؤسسات التدريبية، بجانب الملاعب، والنوادي. وفيما يلي دليل بأهم أكاديميات تعلم كرة القدم بإمارة الشارقة في المقال التالي من موسوعة.
أفضل اكاديمية كرة القدم في الشارقة
- رغم اختلاف تواريخ التأسيس للأكاديميات المختلفة، واختلاف إداراتها أيضاً، ولكنها تجتمع على تنشئة جيل واع ومثقف بأهمية ممارسة الرياضة على المستويين الأخلاقي والبدني.
- هذا بالإضافة إلى عملها على تأسيس فرق من الأشبال، وتعليمهم أسس ومبادي اللعبة، وكذلك كيفية التعامل بروح رياضية مع الفرق المنافسة.
- وفيما يلي دليل بأهم الأكاديميات الموجودة بالشارقة لتعليم كرة القدم
تدريب كرة قدم للاطفال الشارقة
- أكاديمية (CFFA) لتعليم كرة القدم : ويمكن التواصل للالتحاق بمجموعات التدريب على رياضة كرة القدم، عن طريق الموقع الرسمي للأكاديمية، أو بالاتصال على أرقام : 065583379، 0564458777، 0507273637 . كما ويمكن التوجه لعنوان الأكاديمية بأرض الهدف.
- أكاديمية كرة القدم الملكية : ويمكن استعراض أبرز برامج التدريب بالأكاديمية والموجودة بمدرسة فيكتوريا الدولية، عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لها، وكذلك الاتصال على رقم: 00971568996797 .
- أكاديمية النمور لكرة القدم : وتوجد في شارع النهدة بالشارقة، ويمكن التواصل مع إدارة الصفحة على موقع الفيس بوك، وكذلك زيارة الصفحة للتعرف على فعاليات وبرامج التدريب للأكاديمية، أو الاتصال على رقم: 971527355222+ .
- أكاديمية كشافة الشارقة لكرة القدم : يمكن التواصل مع صفحة الأكاديمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وكذا الاتصال على رقم الإدارة :97165588446+ ، أو المراسلة على خدمة الواتس آب على رقم: 971506337857+ .
- أكاديمية Star لكرة القدم : وهي توجد بسمنان، في حلوان بالشارقة، ويمكن استعراض الموقع الإلكتروني للأكاديمية، للتعرف على نظمها، وبرامجها في قبول وتدريب الناشئين لممارسة رياضة كرة القدم، كما ويمكن الاتصال على هاتف : 971506337857+