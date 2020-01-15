أفضل الاماكن السياحية في ماليزيا 2020 – معلومات عامة

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إذا كنت ترغب في السفر لوجهات سياحية مميزة ففي هذا المقال نقدم لك أفضل الاماكن السياحية في ماليزيا التي تمتلك الكثير من الوجهات المميزة وتستقطب سنويًا ما يزيد عن 25 مليون سائح بسبب الطبيعة الساحرة التي تتميز بها، كما أنها تضم مجموعة مميزة من المعالم القديمة والحديثة.

والجدير بالذكر أن أفضل المواسم لزيارة ماليزيا في موسم الصيف وتحديدًا بدءًا من شهر يونيو حتى موسم الخريف وهو شهر سبتمبر، وما يميزها أيضًا أنها من الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة في حالة السفر إليها لمدة لا تزيد عن 90 يوم، فضلاً عن أن تكاليف السفر ليست باهظة الثمن مقارنةً بدول أوروبا، في موسوعة سنقدم لك مجموعة من أفضل الأماكن السياحية في ماليزيا.

الاماكن السياحية في ماليزيا

حديقة الفراشات المضيئة

واحدة من أجمل المعالم السياحية في مدينة سيلانجو وتحديداً في قلب مزارع النخيل، وهي بمثابة عالم من الخيال والإبداع والتي يبرز جمالها وقت الليل، حيث أنها تضم عن ما يزيد عن 6000 فراشة مضيئة تبعث البهجة والراحة النفسية فور رؤيتها، وإذا كنت في مدينة كوالالمبور فيمكنك السفر إلى هذه الحديقة بمسافة زمنية تصل إلى 90 دقيقة.

تضم الحديقة الكثير من الأعشاب الاستوائية بما يزيد عن 1000 عشبة، والتي تنتشر عليها الفراشات، ويمكنك الاستمتاع بجمال هذه الحديقة من خلال ركوب القارب الذي يمكنك من قضاء وقت ممتع بداخلها، كما يمكنك زيارة متحف الفراشات المضيئة للتعرف عن قرب عن أبرز فصائلها.

تبدأ ساعات الزيارة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءًا في جميع أيام الأسبوع.

البرجان التوأم

يُطلق عليها في ماليزيا اسم “منارة بتروناس”، ويعدان من أشهر المعالم السياحية في مدينة كوالالمبور وناطحات السحاب في العالم، وهما من المعالم التي تحظى بإقبال سياحي كبيرة من مختلف دول العالم لروعة التصميم الهندسي، إلى جانب الارتفاع الهائل الذي يصل إلى 452 متر.

يضم البرجان الكثير من المتاجر التي تعد الوجهة الأمثل للتسوق داخل مدينة كوالالمبور، كما يمكنك زيارة معرض الفنون والكثير من الوجهات الترفيهية المناسبة للكبار والأطفال، إلى جانب العديد من الحدائق الخلابة ونافورات المياه وأحواض السباحة.

يمكنك زيارة البرجين بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءًا في جميع أيام الأسبوع ماعدا يوم الإثنين، كما يمكنك زيارة الموقع الرسمي للبرجين لحجز التذاكر من خلال هذا الرابط.

هضبة بينانج

في حالة ذهابك لمدينة بينانج فمن أفضل المعالم الطبيعية التي تستحق الزيارة هناك هضبة بينانج والتي يصل إلى ارتفاعها إلى نحو 830 متر، ويميل طقسها إلى البرودة على الرغم أن الجو العام ترتفع فيه درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، ويمكنك الاستمتاع بالمكان في الأعلى من خلال القطار الجبلي الذي تستطيع من خلاله الصعود إليها في فترة زمنية تستغرق 30 دقيقة.

يمكنك بعد الانتهاء من تلك الجولة الاستمتاع بتناول المأكولات المحلية والعالمية في المطاعم الموجودة هناك، إلى جانب الذهاب في جولة تسويقية إلى متاجر الهدايا التذكارية، فضلاً عن زيارة المعبد الهندوسي أحد أشهر المعالم في الهضبة.

في حالة رغبتك في الإقامة في فندق قريب من الهضبة فيمكنك الذهاب إلى فندق جي كيلاي أو هوم ستاي وهما من أفضل فنادق مدينة بينانج.

مزارع الشاي