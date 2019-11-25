أفضل فنادق شرم الشيخ على البحر 2020، يقصد عدد كبير من السياح مدينة شرم الشيخ من بين العديد من المدن السياحية فى مصر، حيث تشتهر بالمراكز التجارية والطبيعة الجميلة ويكثر بها الأسواق الشعبية التى يمكن التسوق منها، فضلا عن احتوائها على العديد من المقاهى والمطاعم المختلفة.

فنادق شرم الشيخ على البحر

تضم شرم الشيخ العديد من الفنادق الرائعة والمنتجعات السياحية التى تمثل مقصدا رائعا للزوار، كما تقدم كافة الفنادق الخدمات المتنوعة بأفضل وسائل الراحة والترفيه حتى تنال ارضاء أكبر عدد من الأشخاص، وإليكم باقة من أجمل الفنادق التى تطل على البحر خلال السطور التالية.

فندق البارون ريزورت

حاز فندق البارون ريزورت على استحسان عدد كبير من السياح من مختلف دول العالم، فهو من أجمل فنادق شرم الشيخ 5 نجوم لمميزاته الرائعة وهى.

يتميز بغُرف بعضها ذات إطلالات على البحر.

يوفر جلسات المساج والعلاج بالطحالب البحرية.

يقدم أنشطة رياضية مثل كرة الطائرة الشاطئية وركوب الدراجات.

فندق ريكسوس سيجيت

يعتبر فندق ريكسوس سيجيت واحد من فنادق شرم الشيخ 5 نجوم التي تطل على البحر ولاقى اعجاب عدد كبير من الزوار لمميزاته الرائعة التى تتمثل فى الآتى.

تتميز جميع الوحدات بإطلالة على البحر.

يتمتع بتصاميم رائعة وديكورات فاخرة،.

يوفر العديد من الأنشطة التي تتضمن الغوص والغطس وكرة القدم الشاطئية.

فندق ريكسوس

يعد فندق ريكسوس واحد من أروع فنادق شرم الشيخ 5 نجوم المطلة على البحر، حيث يوفر العديد من الخدمات التى تهم عدد كبير من الزوار وأبرزها.

يُقدّم سبا لعلاجات الجسم وجلسات المساج.

يحتوي على جيم عصري بمعدات حديثة.

يوفر مجموعة من الأنشطة الترفيهية مثل التنس، وكرة الطائرة الشاطئية.

فندق أورورا أورينتال ريزورت

يتميز فندق أورورا أورينتال ريزورت 4 نجوم بشرم الشيخ بالعديد من المميزات التى تتمثل فى الآتى.

يضم الفندق غُرف واسعة وعصرية مُطلة على البحر.

يوفر مركز للياقة البدنية .

يقدم أنشطة ترفيهية مُتعددة أهمها مسبح في الهواء الطلق.

يقدم خدمة كونسيرج، مكتب للجولات السياحية.

فندق إكسبيريانس سانت جورج

فندق إكسبيريانس سانت جورج واحد من أبرز فنادق شرم الشيخ 4 نجوم المطلة على البحر، فقد نجح فى استقطاب الكثير من الزوار إليه، لأنه يتمتع بالعديد من المميزات وهي.

يوفر غُرف مُكيفة ذات ديكورات مُريحة وعصرية.

يحتوي على مركز للياقة البدنية .

يوجد به ساونا وحوض الاستحمام الساخن .

يحتوي على مرافق للرياضات المائية ومسابح مُتنوعة.

يوجد به ملاعب للرياضات تنس الطاولة وكرة الطائرة.

يسعدنا أن نعرف ارائكم وتجاربكم السابقة جميع زوارنا الكرام مع فنادق شرم الشيخ المطلة على البحر من خلال التعليق على المقال.