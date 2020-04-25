أفضل 10 لاعبين فى آخر 25 عاما.. ميسى يتفوق على رونالدو



كشفت مجلة “فور فور تو” الإنجليزية، تقريرا عن قائمة أفضل لاعبى كرة القدم فى العالم بالربع قرن الأخيرة، والتي تصدرها النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى.



وأكدت المجلة أن ميسي نجح في تسجيل 603 أهداف خلال مشاركته في 687 مباراة بقميص الفريق الكتالونى، وهو سجل استثنائى للغاية، لكن لا يمكن اختزال النجم الأرجنتينى في تسجيل الأهداف فقط فهو ممرر وخالق للفرص ومراوغ من الطراز العالمى.



وجاء النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، في المركز الثانى بقائمة أعظم نجوم كرة القدم في آخر 25 عاما.



ونستعرض قائمة أفضل 10 لاعبين في الربع قرن الأخير





الأرجنتينى ليونيل ميسى





البرتغالى كريستيانو رونالدو





الفرنسي زين الدين زيدان





البرازيلي رونالدو





البرازيلي رونالدينيو





الفرنسي تيرى هنرى





الإسبانى تشافى هيرنانديز





الإيطالى جيانلويجى بوفون





الإسبانى أندريس انييستا





الإيطالى باولو مالدينى





الإيطالى روبرتو باجيو

